Gareth Bale làm CĐV trầm trồ

Ngôi sao từng 5 lần vô địch Champions League gây chú ý sau khi xuất hiện ở Hàn Quốc.

Thân hình rắn chắc của Bale ở tuổi 36.

Trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc Gareth Bale cởi áo để giao lưu với đồng nghiệp sau trận "Icon Match" tại Hàn Quốc hôm 15/9. Dù đã giải nghệ từ năm 2023, cựu danh thủ người xứ Wales vẫn duy trì thể trạng ấn tượng. Bale sở hữu cơ bắp rõ nét, lượng mỡ thấp.

"Thật tiếc khi anh ấy giải nghệ quá sớm", một CĐV tiếc nuối. "Bale hiện tại vẫn hơn nhiều cầu thủ còn đang thi đấu", người thứ 2 liên tiếng. Đồng quan điểm, một fan khác cho biết: "Bale vẫn đủ sức thi đấu cho những CLB hàng đầu".

Ngôi sao sinh năm 1989 nhận lời mời đến Hàn Quốc để dự sự kiện hội tụ dàn huyền thoại như Wayne Rooney, Andriy Shevchenko, Ronaldinho, Rio Ferdinand, Steven Gerrard,... Tại xứ sở kim chi, anh cùng các danh thủ cống hiến những trận cầu đẹp mắt. Màn trình diễn của các ngôi sao nổi danh một thời sẽ ảnh hưởng đến chỉ số của chính họ trong tựa game FC Online.

Bale xuất hiện với vẻ rạng rỡ.

Khi còn thi đấu, Bale nổi tiếng là cầu thủ sở hữu khả năng bứt tốc hàng đầu thế giới. Anh là nhân tố chủ chốt giúp Real Madrid giành nhiều danh hiệu, trong đó có 3 chức vô địch La Liga, 5 Champions League.

Sau khi giã từ sự nghiệp quần đùi áo số ở tuổi 33, Bale dành thời gian cho gia đình và tận hưởng niềm đam mê chơi golf. Cựu ngôi sao chạy cánh của Real đã tham dự một số giải nghiệp dư như AT&T Pebble Beach Pro-Am, Alfred Dunhill Links Championship và giành thứ hạng khá cao. Ngoài ra, anh còn dự định đầu tư vào một số đội bóng tại Anh.