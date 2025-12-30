Alexander-Arnold được mở đường rời Real

Phong độ chưa thực sự ổn định cùng những vấn đề chấn thương khiến hậu vệ phải người Anh đối mặt những đồn đoán về tương lai tại Bernabeu.

Trent được một số CLB Anh để mắt.

Theo Fichajes, Manchester United và Newcastle United đang theo dõi rất sát tình hình của Alexander-Arnold. Cả hai đều muốn tăng cường sức mạnh hàng thủ bằng một cầu thủ đã được kiểm chứng đẳng cấp, sẵn sàng chi khoảng 40 triệu euro.

Với Real Madrid, đây là con số mang lại lợi nhuận lớn, bởi họ chỉ tổn khoảng 10 triệu euro để ký hợp đồng sớm với cầu thủ sinh năm 1999.

Tại sân Bernabeu, ban lãnh đạo Real Madrid hiểu rằng Alexander-Arnold đang trải qua giai đoạn thích nghi khó khăn nhất sự nghiệp, khi lần đầu rời Liverpool, lần đầu chơi bóng ngoài nước Anh và phải làm quen với nhịp độ, không gian cũng như yêu cầu chiến thuật rất khác của La Liga. Những chấn thương liên tiếp càng khiến quá trình hòa nhập của anh trở nên chậm chạp.

Dù vậy, Real Madrid không nghi ngờ năng lực của hậu vệ 26 tuổi. Họ tin rằng khi đạt trạng thái thể lực tốt nhất, cựu sao Liverpool sẽ mang lại giá trị lớn nhờ khả năng chuyền bóng, phân phối và hỗ trợ tấn công từ cánh phải, những phẩm chất hiếm có.

Về phía cầu thủ, Alexander-Arnold chưa hề muốn rời Bernabeu. Ưu tiên của anh là chứng tỏ bản thân và khẳng định vị trí trong một dự án đầy tham vọng.

Mùa hè tới có thể rất biến động, nhưng ở thời điểm hiện tại, Real Madrid vẫn đặt niềm tin vào ngôi sao người Anh, dù cánh cửa bán anh với giá 40 triệu euro chưa hoàn toàn khép lại.