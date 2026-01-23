Saudi Arabia và phiên chợ hè nửa tỷ euro

Các đội bóng tại Saudi Pro League lên kế hoạch cho một đợt chi tiêu rầm rộ trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, nhằm chiêu mộ hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới.

Mohamed Salah, Bruno Fernandes và Gabriel Martinelli nằm trong số các mục tiêu của người Saudi Arabia.

Theo talkSPORT, các nhà đầu tư Saudi Arabia nhắm đến khoảng 50 cầu thủ ở độ tuổi đỉnh cao từ các giải đấu châu Âu, với các thương vụ dự kiến diễn ra mạnh mẽ sau khi World Cup 2026 kết thúc. Kinh phí cho kế hoạch này lên tới hơn nửa tỷ euro (500 triệu euro).

Trong số các mục tiêu nổi bật có Mohamed Salah (Liverpool), Bruno Fernandes (Manchester United), Vinicius Junior (Real Madrid) và Robert Lewandowski (Barcelona). Những cái tên này được xếp vào danh sách ưu tiên hàng đầu, bên cạnh một số cầu thủ khác như Casemiro, Martinelli.

Salah tiếp tục là mục tiêu lớn của các CLB Saudi Arabia, dù Liverpool từ chối các tiếp cận hồi năm ngoái. Các nguồn tin cho biết phía Saudi Arabia hiện rất tự tin về khả năng thuyết phục tiền đạo Ai Cập, sau khi anh mâu thuẫn với HLV Slot và công khai chỉ trích đội bóng trên truyền thông.

Dù hợp đồng của Salah với Liverpool còn đến năm 2027, viễn cảnh tiền đạo này đến Saudi Arabia giờ khả thi hơn bao giờ hết. Trong khi đó, Bruno Fernandes nhiều lần được giới chủ Saudi Arabia nhắm đến, với đề nghị lương gấp đôi hiện tại.

Dù Manchester United kiên quyết giữ chân đội trưởng, các CLB Saudi Arabia dự kiến sẽ quay lại mạnh mẽ vào mùa hè 2026, coi đây là cơ hội thực tế hơn so với tháng 1.

Vinicius nhận đề nghị 1 tỷ euro từ Al Ahli.

Bản hợp đồng "bom tấn" phía Saudi Arabia muốn thực hiện thời gian tới còn có Vinicius Junior. Ngôi sao Real Madrid đang nhận được sự quan tâm đặc biệt, khi Al-Ahli sẵn sàng đưa ra đề nghị hợp đồng lên đến 1 tỷ euro (hoặc các gói tương đương kỷ lục).

Lewandowski cũng nằm trong tầm ngắm, dù anh từng từ chối nhiều lời mời trước đó. Một số nguồn cho biết tiền đạo Ba Lan 37 tuổi có thể cân nhắc Saudi như điểm đến cuối sự nghiệp sau World Cup 2026, khi trở thành cầu thủ tự do.

Chiến lược này tiếp nối thành công thu hút Cristiano Ronaldo và các ngôi sao khác, nhằm nâng tầm Saudi Pro League. Các động thái lớn được kỳ vọng sẽ tạo nên làn sóng chuyển nhượng "phá kỷ lục" sau World Cup, khi nhiều hợp đồng lớn kết thúc hoặc cầu thủ tìm kiếm thử thách tài chính hấp dẫn.

