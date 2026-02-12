Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Điều gì xảy ra nếu Tottenham rớt hạng nhưng vô địch Champions League?

  • Thứ năm, 12/2/2026 21:58 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Kịch bản khó tin nhưng hoàn toàn có thể xảy ra khi Tottenham xuống hạng ở Premier League đồng thời đăng quang Champions League mùa 2025/26.

Tottenham có thể vô địch Champions League đồng thời rớt hạng Premier League mùa này.

Sau thất bại 1-2 trước Newcastle, Spurs rơi xuống vị trí thứ 16 và chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ 5 điểm. Phong độ tệ hại với vỏn vẹn 2 chiến thắng trong 17 vòng gần nhất khiến ban lãnh đạo mất kiên nhẫn. HLV Thomas Frank bị sa thải lập tức khi thành tích và màn trình diễn bị đánh giá là không thể chấp nhận.

Trái ngược với bộ mặt bạc nhược ở giải quốc nội, Tottenham thi đấu ấn tượng tại Champions League. Họ đứng thứ 4 vòng phân hạng, giành 5 chiến thắng sau 8 trận để vào vòng knock-out. Theo Opta, Spurs có 6,19% cơ hội vào chung kết tại và 2,29% khả năng lần đầu vô địch châu Âu. Ở vòng 1/8, họ sẽ gặp Juventus, Atletico Madrid, Club Brugge hoặc Galatasaray, đồng thời nắm lợi thế đá lượt về trên sân nhà.

Theo quy định UEFA, đội vô địch Champions League chắc chắn có vé dự giải mùa sau, bất kể thứ hạng ở quốc nội. Tuy nhiên, danh hiệu châu Âu không giúp họ tránh xuống hạng. Nếu cán đích trong nhóm 3 đội cuối bảng, Spurs vẫn phải thi đấu tại Championship mùa sau.

Điều đó đồng nghĩa họ sẽ ra sân 46 trận ở giải hạng Nhất Anh, song song với Champions League, FA Cup và Cúp Liên đoàn, thậm chí FIFA Intercontinental Cup. Khoản tiền thưởng từ chức vô địch châu Âu phần nào bù đắp tổn thất bản quyền truyền hình Premier League, nhưng lịch thi đấu dày đặc là thách thức khổng lồ.

Trong lịch sử, chưa từng có CLB nào rơi vào tình cảnh tương tự. Gần nhất năm 2013, Wigan xuống hạng nhưng vẫn dự Europa League nhờ giành chức vô địch FA Cup.

Xabi Alonso hiện ra sao?

Không mất nhiều thời gian, Xabi Alonso được cho là sẵn sàng tái xuất ngay lập tức sau khi rời Real Madrid hồi tháng 1/2026.

2 giờ trước

Tottenham sa thải Frank, Premier League dậy sóng thay tướng

Việc Tottenham sa thải Thomas Frank chiều 11/2 tiếp tục đẩy mùa giải 2025/26 trở thành một trong những mùa bóng biến động nhất trên băng ghế huấn luyện tại Premier League.

28:1668 hôm qua

Tottenham mất bộn tiền để sa thải HLV

Tottenham tiêu tốn số tiền lớn để thanh lý hợp đồng trước hạn với HLV Thomas Frank.

29:1733 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

Tottenham Tottenham Tottenham

    Đọc tiếp

    Cu soc voi Bellingham hinh anh

    Cú sốc với Bellingham

    2 giờ trước 20:39 12/2/2026

    0

    Theo truyền thông Tây Ban Nha, Jude Bellingham khiến Real Madrid lo lắng khi tình trạng chấn thương được xác định nghiêm trọng hơn dự kiến.

    James Milner vi dai theo cach rieng hinh anh

    James Milner vĩ đại theo cách riêng

    3 giờ trước 20:00 12/2/2026

    0

    Ở tuổi 40, James Milner chạm tới cột mốc 653 trận Premier League, khép lại hành trình 24 năm không chỉ bằng kỷ lục mà bằng một di sản về tinh thần và kỷ luật.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý