Điều gì xảy ra nếu Tottenham rớt hạng nhưng vô địch Champions League?

Kịch bản khó tin nhưng hoàn toàn có thể xảy ra khi Tottenham xuống hạng ở Premier League đồng thời đăng quang Champions League mùa 2025/26.

Tottenham có thể vô địch Champions League đồng thời rớt hạng Premier League mùa này.

Sau thất bại 1-2 trước Newcastle, Spurs rơi xuống vị trí thứ 16 và chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ 5 điểm. Phong độ tệ hại với vỏn vẹn 2 chiến thắng trong 17 vòng gần nhất khiến ban lãnh đạo mất kiên nhẫn. HLV Thomas Frank bị sa thải lập tức khi thành tích và màn trình diễn bị đánh giá là không thể chấp nhận.

Trái ngược với bộ mặt bạc nhược ở giải quốc nội, Tottenham thi đấu ấn tượng tại Champions League. Họ đứng thứ 4 vòng phân hạng, giành 5 chiến thắng sau 8 trận để vào vòng knock-out. Theo Opta, Spurs có 6,19% cơ hội vào chung kết tại và 2,29% khả năng lần đầu vô địch châu Âu. Ở vòng 1/8, họ sẽ gặp Juventus, Atletico Madrid, Club Brugge hoặc Galatasaray, đồng thời nắm lợi thế đá lượt về trên sân nhà.

Theo quy định UEFA, đội vô địch Champions League chắc chắn có vé dự giải mùa sau, bất kể thứ hạng ở quốc nội. Tuy nhiên, danh hiệu châu Âu không giúp họ tránh xuống hạng. Nếu cán đích trong nhóm 3 đội cuối bảng, Spurs vẫn phải thi đấu tại Championship mùa sau.

Điều đó đồng nghĩa họ sẽ ra sân 46 trận ở giải hạng Nhất Anh, song song với Champions League, FA Cup và Cúp Liên đoàn, thậm chí FIFA Intercontinental Cup. Khoản tiền thưởng từ chức vô địch châu Âu phần nào bù đắp tổn thất bản quyền truyền hình Premier League, nhưng lịch thi đấu dày đặc là thách thức khổng lồ.

Trong lịch sử, chưa từng có CLB nào rơi vào tình cảnh tương tự. Gần nhất năm 2013, Wigan xuống hạng nhưng vẫn dự Europa League nhờ giành chức vô địch FA Cup.