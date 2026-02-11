Tottenham sa thải Frank, Premier League dậy sóng thay tướng

Việc Tottenham sa thải Thomas Frank chiều 11/2 tiếp tục đẩy mùa giải 2025/26 trở thành một trong những mùa bóng biến động nhất trên băng ghế huấn luyện tại Premier League.

Chiều 11/2, Tottenham Hotspur chính thức chấm dứt hợp đồng với Thomas Frank, nâng tổng số HLV mất việc tại Premier League mùa 2025/26 lên con số đáng báo động.

Frank là cái tên mới nhất rời ghế sau chuỗi 8 trận không thắng và việc Spurs rơi xuống vị trí thứ 16. Tuy nhiên, ông không phải trường hợp cá biệt trong một mùa giải mà áp lực thành tích khiến các CLB liên tục ra quyết định mạnh tay.

Trước đó, Manchester United sa thải Ruben Amorim ngày 5/1 khi đội đứng thứ 6. Amorim được thay thế tạm thời bởi Darren Fletcher trước khi Michael Carrick tiếp quản chính thức.

Tại Chelsea, Enzo Maresca rời ghế theo thỏa thuận chung vào ngày 1/1. CLB này cũng trải qua giai đoạn HLV tạm quyền trước khi bổ nhiệm người mới.

West Ham United sa thải Graham Potter khi đội bóng đứng thứ 19. Wolverhampton Wanderers và Nottingham Forest cũng thay tướng khi chìm sâu ở nhóm cuối bảng.

Ngay từ đầu mùa, Tottenham chia tay Ange Postecoglou để bổ nhiệm Frank, và giờ họ tiếp tục thay đổi giữa chừng chiến dịch. Điều đó cho thấy sự thiếu ổn định kéo dài tại nhiều CLB.

Tính đến giữa tháng 2, Premier League 2025/26 chứng kiến nhiều cuộc chia tay trên băng ghế chỉ đạo, phần lớn đến từ các đội bóng nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng. Điểm chung là áp lực trụ hạng hoặc sự kỳ vọng không được đáp ứng nhanh như mong đợi.

Việc sa thải HLV thường được xem là “liều thuốc sốc” trong bóng đá hiện đại. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy thay đổi liên tục không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả dài hạn.

Với hơn 1/3 mùa giải còn lại, câu hỏi đặt ra là liệu những quyết định mạnh tay này có giúp các CLB đảo chiều tình thế hay chỉ làm gia tăng vòng xoáy bất ổn.