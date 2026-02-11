Tottenham tiêu tốn số tiền lớn để thanh lý hợp đồng trước hạn với HLV Thomas Frank.

Tottenham mất bộn tiền để sa thải HLV Thomas Frank. Ảnh: Reuters.

Chiều 11/2, Tottenham ra quyết định sa thải HLV Thomas Frank sau chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng. Phong độ yếu kém đẩy Spurs tiến gần hơn đến cuộc chiến trụ hạng tại Premier League mùa này.

Với quyết định chấm dứt hợp đồng sớm với HLV Frank, Tottenham được cho là phải chi ra một khoản tiền không nhỏ. Daily Mail liệt kê Spurs từng trả 10 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của HLV Frank từ Brentford vào mùa hè năm ngoái. Sau khi cập bến Tottenham, nhà cầm quân 52 tuổi ký hợp đồng đến tháng 6/2028 với mức lương khoảng 8 triệu bảng mỗi năm.

Tính tổng chi phí, Tottenham có thể đã phải bỏ ra khoảng 34 triệu bảng cho toàn bộ giai đoạn HLV Frank dẫn dắt đội bóng, bao gồm phí giải phóng hợp đồng từ Brentford và tiền lương trong thời gian ông tại vị.

Tottenham hết kiên nhẫn với HLV 52 tuổi này. Ảnh: Reuters.

Trong 38 trận trên mọi đấu trường, HLV Frank chỉ giúp Tottenham giành được 13 chiến thắng, tương đương mức chi trung bình 1,23 triệu bảng cho mỗi trận thắng. Đáng chú ý, chỉ 7 trong số đó đến từ Premier League, và Spurs vẫn chưa có chiến thắng nào tại giải quốc nội trong năm 2026.

Một số nguồn tin tại Anh cho rằng hợp đồng của HLV Frank có thể bao gồm điều khoản giảm mức bồi thường, theo đó ông chỉ nhận khoảng một năm lương, tương đương 8 triệu bảng. Dù vậy, đây vẫn là khoản chi đáng kể đối với Tottenham trong bối cảnh đội bóng đang phải tái thiết lực lượng.

Quyết định bổ nhiệm HLV Frank trước đây được đưa ra bởi Giám đốc Điều hành Vinai Venkatesham và Giám đốc Kỹ thuật Johan Lange. Giờ đây, bộ đôi này sẽ phải tìm ra người kế nhiệm phù hợp để giúp Tottenham thoát khỏi nguy cơ rớt hạng vào cuối mùa.

