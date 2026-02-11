Tổng thư ký AFC 'đánh tráo' cách giải quyết của CAS

Tổng thư ký AFC người Malaysia là Windsor Paul John vừa khiến dư luận dậy sóng với phát ngôn thiếu chuyên nghiệp, nặng mùi đánh tráo gây hiểu lầm để xoa dịu CĐV quê nhà.

Tổng thư ký AFC tỏ thái độ thiên vị Malaysia.

Vụ bê bối liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia sử dụng giấy tờ giả mạo đang đi đến hồi kết với phiên điều trần quan trọng của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), dự kiến diễn ra vào ngày 26/2. Trong bầu không khí căng thẳng và nhạy cảm này, lẽ ra những người đứng đầu các tổ chức bóng đá châu lục cần giữ một cái đầu lạnh và thái độ trung lập tuyệt đối.

Thế nhưng, việc một quan chức cấp cao của AFC như ông Windsor Paul John công khai đưa ra những nhận định mang tính định hướng, "đánh tráo khái niệm" về phán quyết của CAS không chỉ làm ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của vụ việc mà còn cho thấy sự nhập nhằng tai hại giữa tình yêu quốc gia và trách nhiệm công vụ quốc tế.

Sự "ma lanh" trong phát ngôn đưa đẩy lạc quan tếu

Tâm điểm của tranh cãi nằm ở phát biểu đầy tự tin của ông Windsor Paul John khi nhận định về việc CAS cho phép hoãn thi hành án đối với 7 cầu thủ Malaysia (gồm những cái tên như Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Facundo Garces...). Vị Tổng thư ký này khẳng định: "Trong tất cả vụ kiện có liên quan tới AFC trên CAS, bất cứ ai yêu cầu tạm hoãn thi hành án đều thua. CAS chưa từng chấp thuận điều đó. Đây là lần đầu tiên...". Ông còn nhấn mạnh phản hồi từ các luật sư coi đây là "tín hiệu tích cực".

Thoạt nghe, đây có vẻ là một thông tin đáng mừng cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Tuy nhiên, với những người am hiểu luật thể thao quốc tế, phát ngôn này thực chất là một sự "ma lanh", một cách đánh tráo tinh vi để ru ngủ dư luận và gieo rắc hy vọng ảo.

Việc ông Windsor dùng dữ kiện "chưa từng có tiền lệ ở AFC từ 2015" để ám chỉ khả năng thắng lợi 50/50 của Malaysia là một sự lập lờ lấy cái phiến diện để che cái tổng thể. Phát ngôn của ông, vô tình hay hữu ý, đang khiến người hâm mộ Malaysia tin rằng CAS đang đứng về phía họ, trong khi thực tế pháp lý lạnh lùng hơn nhiều.

Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia chưa thoát khỏi rắc rối.

Thực tế bóng đá thế giới đã chứng minh rất nhiều tiền lệ cay đắng trái ngược hoàn toàn với sự lạc quan tếu của ông Windsor. Điển hình là vụ Paolo Guerrero của Peru trước World Cup 2018, anh được hoãn thi hành án để đá World Cup nhưng sau đó vẫn phải thụ án treo giò tiếp.

Hay trường hợp của tiền vệ Pape Gueye (Senegal/Marseille) hay Hakan Calhanoglu, những người cũng từng được CAS cho phép thi đấu tạm thời nhưng kết cục cuối cùng vẫn là những án phạt cấm thi đấu dài hạn và bồi thường nặng nề khi phiên toà chính thức khép lại.

Phát ngôn khi đứng sai vị trí

Vấn đề lớn nhất của Datuk Seri Windsor Paul John trong câu chuyện này không chỉ nằm ở kiến thức luật, mà nằm ở tư cách phát ngôn. Không ai cấm ông yêu quê hương Malaysia, nhưng khi đã khoác lên mình chiếc áo của Tổng thư ký AFC, ông đại diện cho lợi ích và sự công bằng của bóng đá cả châu lục, chứ không phải là một luật sư bào chữa cho FAM.

Việc một quan chức cấp cao của AFC công khai bình luận theo hướng có lợi cho một liên đoàn thành viên đang vướng vòng tranh chấp pháp lý với FIFA là điều tối kỵ. Nó tạo ra cảm giác về sự thiếu minh bạch và xung đột lợi ích.

Đáng lẽ ra, ở vị trí nhạy cảm đó, ông Windsor cần phải "giữ miệng", kiềm chế những phát biểu cảm tính và tôn trọng quy trình tố tụng độc lập của CAS. Việc ông lên tiếng lúc này không giúp FAM thắng kiện (vì CAS không chịu áp lực từ AFC), mà chỉ khiến hình ảnh của AFC trở nên thiếu chuyên nghiệp trong mắt các liên đoàn thành viên khác. Nếu không thể nói được điều gì công tâm, tốt nhất là ông nên im lặng.

Ngày phán quyết cho những cầu thủ nhập tịch Malaysia sắp tới.

Còn nếu thực sự muốn giúp đỡ bóng đá Malaysia bằng cái tâm và tầm của một Tổng thư ký châu lục, ông Windsor nên chọn cách tiếp cận khác. Hãy khuyên FAM tập trung phát triển bóng đá trẻ, xây dựng các học viện bài bản để không phải phụ thuộc vào nguồn cầu thủ nhập tịch "trôi nổi" với rủi ro pháp lý cao như hiện tại.

Hãy dùng mối quan hệ rộng rãi của mình để giúp đội tuyển Malaysia kết nối, cọ xát với những nền bóng đá phát triển, hoặc tư vấn để nâng cao chất lượng giải vô địch quốc gia Malaysia (M-League). Đó mới là cách giúp đỡ đường hoàng và chính chính, giúp bóng đá quê nhà đi lên bằng nội lực chứ không phải bằng những chiêu trò lách luật hay những phát ngôn trấn an vô thưởng vô phạt.