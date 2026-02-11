AFC: Việt Nam khiếu nại bóng đá Malaysia

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Datuk Seri Windsor Paul John xác nhận Việt Nam gửi đơn khiếu nại liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia.

FIFA nhận được đơn khiếu nại sau trận thua của Việt Nam trước Malaysia.

Vụ việc xảy ra sau trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 tại bảng F thuộc vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra ngày 10/6/2025 trên sân Bukit Jalil. "Harimau Malaya" chấm dứt chuỗi 11 năm không thể đánh bại "Những chiến binh sao vàng". Sau trận, phía Việt Nam lập tức có động thái khiếu nại về tư cách thi đấu của 7 cầu thủ nhập tịch trong đội hình Malaysia.

Chia sẻ với Stadium Astro, ông Windsor cho biết AFC nhận được thông tin từ FIFA vì đây là giải đấu thuộc hệ thống của AFC. Theo ông, FIFA tiến hành xem xét hồ sơ của 7 cầu thủ ngay sau trận đấu do có khiếu nại từ Việt Nam.

Đó là lần đầu AFC nhận thông báo trực tiếp từ FIFA về vấn đề nhập tịch. Thông thường, quá trình xác minh do FIFA phối hợp với Liên đoàn thành viên thực hiện. Trong trường hợp này là Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Hiện tại, AFC vẫn chờ đợi kết quả điều tra cuối cùng từ Tòa án Trọng tài thể thao CAS. Vụ việc đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận khu vực. Tính hợp lệ của dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia tiếp tục là vấn đề nhạy cảm.

Ban đầu, FIFA phạt FAM và cấm thi đấu 12 tháng đối với 7 cầu thủ. Tuy nhiên, CAS tạm thời gỡ án phạt. Phiên điều trần trực tiếp vào ngày 26/2 sẽ phán quyết bóng đá Malaysia. Nếu CAS giữ nguyên án phạt, Malaysia sẽ bị xử thua Việt Nam 0-3.