Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tòa án CAS cảnh báo bóng đá Malaysia

  • Chủ nhật, 1/2/2026 07:43 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Phía tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) khẳng định việc cho phép 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia thi đấu chỉ mang tính tạm thời và không phải phán quyết cuối cùng.

Các cầu thủ Malaysia vẫn đứng trước nguy cơ rủi ro pháp lý khi trở lại thi đấu trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Bà Vanessa Tracey, phụ trách truyền thông của CAS, chia sẻ với New Strait Times: "CAS ra quyết định tạm thời liên quan đến án treo giò các cầu thủ. Về mặt pháp lý, điều này có nghĩa là án treo bị đình chỉ, hay tạm dừng, cho đến khi có phán quyết cuối cùng".

Tuy nhiên, CAS nhấn mạnh rằng tranh chấp về tư cách thi đấu của các cầu thủ chưa được giải quyết. Do đó, các CLB sử dụng họ vẫn đối mặt rủi ro pháp lý nếu phán quyết cuối cùng bất lợi.

Theo Bộ luật kỷ luật FIFA, việc sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện trong trận đấu chính thức có thể dẫn đến án xử thua 0-3. Quy định này áp dụng cho mọi giải đấu do FIFA bảo trợ, từ quốc nội đến châu lục.

Lệnh đình chỉ thi hành án được CAS ban hành ngày 26/1 không đánh giá nội dung vụ việc. Điều R37 của Bộ quy tắc cho phép áp dụng biện pháp tạm thời nhằm ngăn ngừa thiệt hại không thể khắc phục, song khẳng định động thái này không đồng nghĩa với việc CAS xác nhận tư cách thi đấu hợp lệ.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul, cho biết AFC đề nghị làm rõ thêm và đang tham vấn FIFA. "Các cầu thủ có thể thi đấu theo quyết định của CAS, nhưng rủi ro vẫn tồn tại tùy cách phán quyết cuối cùng được diễn giải", ông nói, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm thuộc về CLB và cầu thủ, không phải ban tổ chức.

Trong số 7 cầu thủ liên quan, có Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel và Facundo Garces đều đã ra sân trở lại cho các CLB chủ quản. Những cầu thủ này được phép thi đấu cho đến khi CAS ra phán quyết cuối cùng, dự kiến vào ngày 26/2.

Bên trong PSG vs Newcastle: những gì truyền hình bỏ lỡ Được UEFA mời dự khán, phóng viên Tri Thức - Znews mang đến góc nhìn hậu trường hiếm có ở trận cầu Champions League tại Parc des Princes.

Tình trạng quốc tịch rối ren của cầu thủ Malaysia

Facundo Garces khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang khi cùng một cầu thủ nhưng lại được ghi nhận với 2 quốc tịch khác nhau.

16 giờ trước

CAS 'tạm tha' 7 cầu thủ Malaysia có thể là món quà cho Việt Nam

Thông tin Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) ra quyết định tạm thời vô hiệu hóa án phạt của FIFA với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đang tạo ra những phản ứng trái chiều.

21 giờ trước

FIFA không trừng phạt bóng đá Malaysia

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khẳng định bóng đá Malaysia hiện an toàn và sẽ không đối mặt với án treo giò từ FIFA trong lúc triển khai các biện pháp cải tổ nội bộ.

23 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Malaysia Malaysia

Đọc tiếp

Ly do tuyen Anh kho bo World Cup 2026 hinh anh

Lý do tuyển Anh khó bỏ World Cup 2026

1 giờ trước 07:45 1/2/2026

0

Tuyển Anh được cho là bị ràng buộc bởi những thỏa thuận hợp đồng với FIFA, khiến việc đơn phương bỏ World Cup 2026 có thể kéo theo các án phạt nghiêm khắc.

'Phan luoi' tro thanh dac san cua Arsenal hinh anh

'Phản lưới' trở thành đặc sản của Arsenal

1 giờ trước 07:45 1/2/2026

0

Đêm 31/1, trận thắng Leeds 4-0 của Arsenal để lại chi tiết thống kê đặc biệt khi các pha phản lưới suýt dẫn đầu thành tích ghi bàn của đội bóng thành London ở Premier League mùa này.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý