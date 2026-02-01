Tòa án CAS cảnh báo bóng đá Malaysia

Phía tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) khẳng định việc cho phép 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia thi đấu chỉ mang tính tạm thời và không phải phán quyết cuối cùng.

Các cầu thủ Malaysia vẫn đứng trước nguy cơ rủi ro pháp lý khi trở lại thi đấu trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Bà Vanessa Tracey, phụ trách truyền thông của CAS, chia sẻ với New Strait Times: "CAS ra quyết định tạm thời liên quan đến án treo giò các cầu thủ. Về mặt pháp lý, điều này có nghĩa là án treo bị đình chỉ, hay tạm dừng, cho đến khi có phán quyết cuối cùng".

Tuy nhiên, CAS nhấn mạnh rằng tranh chấp về tư cách thi đấu của các cầu thủ chưa được giải quyết. Do đó, các CLB sử dụng họ vẫn đối mặt rủi ro pháp lý nếu phán quyết cuối cùng bất lợi.

Theo Bộ luật kỷ luật FIFA, việc sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện trong trận đấu chính thức có thể dẫn đến án xử thua 0-3. Quy định này áp dụng cho mọi giải đấu do FIFA bảo trợ, từ quốc nội đến châu lục.

Lệnh đình chỉ thi hành án được CAS ban hành ngày 26/1 không đánh giá nội dung vụ việc. Điều R37 của Bộ quy tắc cho phép áp dụng biện pháp tạm thời nhằm ngăn ngừa thiệt hại không thể khắc phục, song khẳng định động thái này không đồng nghĩa với việc CAS xác nhận tư cách thi đấu hợp lệ.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul, cho biết AFC đề nghị làm rõ thêm và đang tham vấn FIFA. "Các cầu thủ có thể thi đấu theo quyết định của CAS, nhưng rủi ro vẫn tồn tại tùy cách phán quyết cuối cùng được diễn giải", ông nói, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm thuộc về CLB và cầu thủ, không phải ban tổ chức.

Trong số 7 cầu thủ liên quan, có Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel và Facundo Garces đều đã ra sân trở lại cho các CLB chủ quản. Những cầu thủ này được phép thi đấu cho đến khi CAS ra phán quyết cuối cùng, dự kiến vào ngày 26/2.

