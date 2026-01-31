Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tình trạng quốc tịch rối ren của cầu thủ Malaysia

  • Thứ bảy, 31/1/2026 17:28 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Facundo Garces khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang khi cùng một cầu thủ nhưng lại được ghi nhận với 2 quốc tịch khác nhau.

Malaysia anh 1

La Liga công nhận quốc tịch Malaysia của Garces (ảnh dưới), còn CLB chủ quản thì liệt kê anh mang quốc tịch Argentina.

Trung vệ sinh năm 1999 vừa trở lại thi đấu cho Alaves, sau khi FIFA và Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chấp thuận tạm hoãn thi hành án treo giò đối với nhóm 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia. Đây là động thái cho phép các cầu thủ được thi đấu trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Điều khiến dư luận hoang mang là tình trạng quốc tịch của Garces. Trên trang chủ CLB Alaves, anh được ghi nhận với quốc tịch Argentina, trong khi hệ thống dữ liệu của La Liga lại liệt kê anh là cầu thủ mang quốc tịch Malaysia. Sự thiếu nhất quán này làm dấy lên nghi vấn về tình trạng pháp lý của Garces.

Thực tế, việc một cầu thủ được ra sân ở cấp CLB không đồng nghĩa với việc đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia. Nếu CAS đưa ra phán quyết bất lợi, toàn bộ quá trình sử dụng Garces và các cầu thủ liên quan ở cấp đội tuyển có nguy cơ bị xem xét lại, kéo theo hệ lụy nặng nề cho Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Trong bối cảnh đó, việc Garces thi đấu tại La Liga chỉ mang ý nghĩa cá nhân, không thể che mờ thực tế rằng bê bối nhập tịch của Malaysia vẫn là một quả bom pháp lý chưa tháo ngòi. Và cho đến khi có phán quyết cuối cùng, Garces và FAM chắc chắn vẫn còn ngồi trên đống lửa.

Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) xác nhận sẽ tổ chức phiên điều trần diễn ra vào ngày 26/2/2026 để đưa ra phán quyết cuối cùng.

CAS 'tạm tha' 7 cầu thủ Malaysia có thể là món quà cho Việt Nam

Thông tin Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) ra quyết định tạm thời vô hiệu hóa án phạt của FIFA với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đang tạo ra những phản ứng trái chiều.

7 giờ trước

Cầu thủ nhập tịch Malaysia tái xuất sau khi được gỡ án treo giò

Ít ngày sau khi được tạm thời gỡ bỏ án treo giò, Facundo Garces trở lại và giúp Alaves giành chiến thắng 2-1 trước Espanyol thuộc vòng 22 La Liga rạng sáng 31/1.

8 giờ trước

FIFA không trừng phạt bóng đá Malaysia

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khẳng định bóng đá Malaysia hiện an toàn và sẽ không đối mặt với án treo giò từ FIFA trong lúc triển khai các biện pháp cải tổ nội bộ.

9 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Malaysia Malaysia

Dinh Bac tiep tuc duoc AFC xuong ten hinh anh

Đình Bắc tiếp tục được AFC xướng tên

Chiều 31/1, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố Nguyễn Đình Bắc thẳng giải cuộc bình chọn "Bàn thắng đẹp nhất" vòng knock-out giải U23 châu Á 2026.

Futsal Viet Nam guc nga truoc Thai Lan hinh anh

Futsal Việt Nam gục ngã trước Thái Lan

Chiều 31/1, tuyển futsal Việt Nam thua Thái Lan với tỷ số 0-1 trong trận đấu then chốt của bảng B giải futsal châu Á 2026 diễn ra tại Indonesia.

