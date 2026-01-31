Tình trạng quốc tịch rối ren của cầu thủ Malaysia

Facundo Garces khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang khi cùng một cầu thủ nhưng lại được ghi nhận với 2 quốc tịch khác nhau.

La Liga công nhận quốc tịch Malaysia của Garces (ảnh dưới), còn CLB chủ quản thì liệt kê anh mang quốc tịch Argentina.

Trung vệ sinh năm 1999 vừa trở lại thi đấu cho Alaves, sau khi FIFA và Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chấp thuận tạm hoãn thi hành án treo giò đối với nhóm 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia. Đây là động thái cho phép các cầu thủ được thi đấu trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Điều khiến dư luận hoang mang là tình trạng quốc tịch của Garces. Trên trang chủ CLB Alaves, anh được ghi nhận với quốc tịch Argentina, trong khi hệ thống dữ liệu của La Liga lại liệt kê anh là cầu thủ mang quốc tịch Malaysia. Sự thiếu nhất quán này làm dấy lên nghi vấn về tình trạng pháp lý của Garces.

Thực tế, việc một cầu thủ được ra sân ở cấp CLB không đồng nghĩa với việc đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia. Nếu CAS đưa ra phán quyết bất lợi, toàn bộ quá trình sử dụng Garces và các cầu thủ liên quan ở cấp đội tuyển có nguy cơ bị xem xét lại, kéo theo hệ lụy nặng nề cho Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Trong bối cảnh đó, việc Garces thi đấu tại La Liga chỉ mang ý nghĩa cá nhân, không thể che mờ thực tế rằng bê bối nhập tịch của Malaysia vẫn là một quả bom pháp lý chưa tháo ngòi. Và cho đến khi có phán quyết cuối cùng, Garces và FAM chắc chắn vẫn còn ngồi trên đống lửa.

Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) xác nhận sẽ tổ chức phiên điều trần diễn ra vào ngày 26/2/2026 để đưa ra phán quyết cuối cùng.