CAS 'tạm tha' 7 cầu thủ Malaysia có thể là món quà cho Việt Nam

Thông tin Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) ra quyết định tạm thời vô hiệu hóa án phạt của FIFA với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đang tạo ra những phản ứng trái chiều.

Các cầu thủ Malaysia ăn mừng hơi sớm.

Trong khi người hâm mộ xứ sở dầu cọ hân hoan như thể vừa giành được một danh hiệu lớn, thì tại Việt Nam, không ít cổ động viên lại mang tâm trạng lo lắng. Viễn cảnh đội tuyển phải đối đầu với một Malaysia gồm toàn cầu thủ nhập tịch, được xem là “đội hình mạnh nhất”, vào ngày 31/3 khiến nhiều người bất an.

Tuy nhiên, nếu tạm gác cảm xúc sang một bên và nhìn nhận vấn đề bằng lý trí cùng chiến lược dài hạn, người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn có lý do để vui mừng thay vì lo sợ.

Bản chất vấn đề

Nếu quyết định “tạm tha” của CAS tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 31/3, đó thực chất là một món quà hiếm có. Đội tuyển Việt Nam vừa có cơ hội được thử lửa trước đối thủ mạnh nhất bảng, vừa gần như cầm chắc tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup tại Saudi Arabia.

Lý do rất rõ ràng: những sai phạm của đối thủ quá rõ ràng, khó có khả năng bị đảo ngược trong phán quyết cuối cùng.

Điều quan trọng lúc này là phải hiểu đúng bản chất pháp lý của sự việc, để không bị cuốn theo những phản ứng cảm tính. CAS cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia được ra sân thi đấu dựa trên nguyên tắc pháp lý cơ bản là “suy đoán vô tội” trong thời gian chờ xét xử. Đây là thủ tục quen thuộc trong các tranh chấp quốc tế, không phải một phán quyết mang tính kết luận.

Nói cách khác, việc được thi đấu lúc này không đồng nghĩa với việc Malaysia “thoát án”. Trên thực tế, nhóm cầu thủ nhập tịch ấy vẫn là những “nghi phạm” trên sân cỏ, đang mang trên mình các cáo buộc nghiêm trọng, đi kèm với khối lượng chứng cứ bất lợi mà FIFA đã dày công thu thập.

CAS sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng trong thời gian tới, liên quan đến bê bối của bóng đá Malaysia.

Quyết định của CAS chỉ mang tính tạm thời, giống như việc cho một bị cáo được tại ngoại trong khi chờ ngày ra tòa, chứ hoàn toàn không phải sự tuyên bố trắng án. Chính vì vậy, tương lai của nhóm cầu thủ này vẫn rất mờ mịt.

Trong bối cảnh rủi ro pháp lý treo lơ lửng, không một câu lạc bộ lớn hay chuyên nghiệp nào đủ liều lĩnh để ký hợp đồng dài hạn hoặc coi họ là trụ cột chiến lược. Những bài học nhãn tiền từ các vụ việc trong quá khứ cho thấy án phạt có thể đến muộn, nhưng khi đã đến thì sẽ phá vỡ toàn bộ kế hoạch nhân sự. Không ai muốn đầu tư vào một “tài sản” có nguy cơ bị đóng băng bất cứ lúc nào.

Điều đó cũng tác động trực tiếp đến tâm lý thi đấu. Những cầu thủ mang trên mình nỗi lo bị treo giò hay tước quyền thi đấu khó có thể ra sân với sự thanh thản và tập trung cao nhất. Sự bất an, dao động là điều khó tránh khỏi, và điều đó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn trên sân.

Trong bối cảnh ấy, chỉ có Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) là bên duy nhất tỏ ra hào hứng “mở cửa” đón họ trở lại đội tuyển. Đây thực chất là tâm lý của kẻ bị dồn vào chân tường.

Khi uy tín của bóng đá Malaysia sụt giảm nghiêm trọng vì bê bối gian lận hồ sơ, việc “dính thêm” rắc rối pháp lý cũng không còn quá khác biệt so với áp lực thành tích trước mắt. Việc FAM đưa vụ việc lên CAS, về bản chất, là nhằm kéo dài thời gian, chứ không thể giải quyết tận gốc vấn đề.

CAS có thể đang quá tải lịch trình và cần thêm vài tuần, thậm chí vài tháng để nghiên cứu hồ sơ. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc họ sẽ nhắm mắt làm ngơ trước những sai phạm đã được chỉ ra khá rõ ràng.

Bóng đá Malaysia chưa thoát khỏi ác mộng.

Theo truyền thông Malaysia, CAS có thể ra thông báo trong cuối tháng 2, hoặc trong tháng 3. Dù ở kịch bản nào, phán quyết cuối cùng cũng khó có thể thay đổi bản chất vụ việc.

Ngay cả trong trường hợp xấu nhất, khi đến cuối tháng 3 thì CAS vẫn chưa kịp đưa ra phán quyết cuối cùng và các cầu thủ nhập tịch Malaysia vẫn được ra sân trong trận gặp Việt Nam, đó cũng chỉ là sự trì hoãn.

Những án phạt vẫn treo lơ lửng và hoàn toàn có thể được áp dụng sau đó, khiến mọi nỗ lực hiện tại trở nên vô nghĩa về mặt điểm số. Sẽ càng thuyết phục hơn nếu Việt Nam giành chiến thắng ngay trên sân cỏ, để Malaysia phải tâm phục, khẩu phục.

Tuyển Việt Nam vẫn có lợi

Nếu có ai lo lắng rằng sự chậm trễ của CAS ảnh hưởng đến cục diện bảng đấu, thì có thể yên tâm. Dựa trên tiền lệ FIFA từng xử Malaysia thua ở các trận giao hữu, việc AFC xử thua 0-3 trong các trận đấu chính thức đã diễn ra (gặp Nepal và trận lượt đi với Việt Nam) là kịch bản gần như chắc chắn khi phán quyết cuối cùng được công bố.

Thậm chí, nếu Malaysia tiếp tục liều lĩnh sử dụng nhóm cầu thủ này ở trận lượt về ngày 31/3, họ hoàn toàn có thể đối mặt với thêm một án thua 0-3 nữa.

Giấc mơ kéo dài vụ việc đến sau vòng chung kết Asian Cup 2027 là điều hoàn toàn hão huyền. FIFA và CAS có trách nhiệm bảo vệ tính công bằng và sự toàn vẹn của giải đấu. Với một vụ việc mà bằng chứng đã quá rõ ràng, họ buộc phải giải quyết dứt điểm trong khung thời gian hợp lý để không làm xáo trộn công tác tổ chức.

Tuyển Việt Nam vẫn có lợi thế lớn khi gặp Malaysia vào tháng 3.

Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam giành vé đến Saudi Arabia gần như đã được định đoạt, bất chấp kết quả trên sân cỏ vào tháng 3 ra sao. Vậy thì tại sao người hâm mộ Việt Nam lại không vui mừng nếu 7 cầu thủ nhập tịch vẫn có mặt trong đội hình Malaysia?

Thay vì đối đầu với một Malaysia chắp vá, rệu rã tinh thần, đội tuyển Việt Nam sẽ được thử sức trước đội hình mạnh nhất, gồm những ngôi sao nhập tịch đắt giá. Đây là cơ hội cọ xát chất lượng cao mà không tiền nào mua được, ngay trên sân nhà.

Để chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2027, nơi quy tụ những đối thủ hàng đầu châu lục, đội tuyển Việt Nam cần những “bài test” hạng nặng như thế.

Muốn tái lập, thậm chí vượt qua những kỳ tích đã từng có trên đất Saudi Arabia, đội tuyển quốc gia cần được tôi luyện qua lửa đỏ. Việc quyết đấu với một Malaysia “đầy đủ” cầu thủ nhập tịch sẽ mang lại sự tự tin và kinh nghiệm quý giá hơn rất nhiều so với một chiến thắng dễ dàng trước đối thủ yếu.

Hãy coi quyết định tạm thời của CAS là một món quà. Nhờ sự “tạm tha” ấy, người hâm mộ Việt Nam mới có cơ hội chứng kiến một trận cầu thực sự đỉnh cao, nơi các chiến binh Sao Vàng được thử lửa trước khi vươn ra biển lớn, với tâm thế của những người đã gần như cầm chắc tấm vé đi tiếp trong tay.