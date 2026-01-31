Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cầu thủ nhập tịch Malaysia tái xuất sau khi được gỡ án treo giò

  • Thứ bảy, 31/1/2026 10:23 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ít ngày sau khi được tạm thời gỡ bỏ án treo giò, Facundo Garces trở lại và giúp Alaves giành chiến thắng 2-1 trước Espanyol thuộc vòng 22 La Liga rạng sáng 31/1.

Garces là trụ cột của Alaves trước khi bị treo giò.

Trung vệ gốc Argentina được HLV Eduardo Coudet tung vào sân ngay đầu hiệp hai, thay cho Protesoni dính chấn thương khi tỷ số đang là 1-1. Sự xuất hiện của Garces lập tức giúp hàng thủ Alaves trở nên chắc chắn hơn, giảm đáng kể sức ép từ đội chủ nhà trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

SofaScore chấm Garces 6,6 điểm, phản ánh màn trình diễn tròn vai. Trong thời gian có mặt trên sân, anh thực hiện 6 pha can thiệp phòng ngự, 6 lần phá bóng, thắng 2/5 pha không chiến, không để đối phương vượt qua người trong các tình huống đối mặt.

Garces cũng chỉ phạm 1 lỗi, cho thấy sự tỉnh táo và kỷ luật trong lối chơi, dù vừa trở lại sau hơn 4 tháng không thi đấu chính thức.

Sự chắc chắn nơi hàng thủ tạo tiền đề để Alaves tổ chức phản công hiệu quả. Phút 71, từ một tình huống lên bóng mạch lạc, Boye ghi bàn quyết định, mang về 3 điểm quý giá cho đội bóng xứ Basque trong cuộc đua trụ hạng.

Garces là một trong 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia vừa được FIFA tạm thời gỡ án liên quan đến hồ sơ giấy tờ. Trước đó, trung vệ này chơi ấn tượng trong chiến thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

Màn tái xuất tại La Liga cho thấy Garces sẵn sàng trở lại guồng quay đỉnh cao, bất chấp án phạt vẫn treo leo lửng khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đang xem xét vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia. Trước khi bị treo giò, Garces đá trọn vẹn 90 phút trong 6 trận đầu tiên, giúp Alaves đứng thứ 10 ở La Liga.

