Sesko cho thấy vì sao MU cần anh đá chính

Bàn gỡ phút 96 trước West Ham không chỉ cứu MU một điểm, mà còn phơi bày phẩm chất làm nên khác biệt của Benjamin Sesko.

Manchester United suýt nhận thất bại đầu tiên dưới thời Michael Carrick khi làm khách trước West Ham United rạng sáng 11/2. Thế trận bế tắc kéo dài, bàn thua từ đầu hiệp hai và cảm giác bất lực trước khối phòng ngự lùi sâu khiến kết quả tích cực như xa dần trong tâm trí các cầu thủ áo đỏ. Nhưng rồi Benjamin Sesko xuất hiện đúng lúc.

Phút 96, trung phong người Slovenia ghi bàn gỡ hòa để ấn định tỷ số 1-1. Đó là khoảnh khắc bùng nổ. Nhưng điều đáng nói hơn không nằm ở pha dứt điểm, mà ở những gì diễn ra ngay sau đó.

Bản lĩnh không nằm ở cú sút

Sesko không ăn mừng cuồng nhiệt. Anh không chạy về phía khán đài. Anh lập tức ra hiệu cho đồng đội quay lại vị trí, chuẩn bị cho tình huống giao bóng. Trận đấu vẫn còn vài chục giây. Anh muốn nhiều hơn một điểm.

Chi tiết nhỏ ấy nói lên nhiều điều. Một tiền đạo trẻ thường dễ bị cuốn theo cảm xúc. Sesko thì không. Anh thể hiện sự điềm tĩnh của một cầu thủ hiểu rằng mục tiêu cuối cùng là chiến thắng, không phải khoảnh khắc cá nhân.

Trước đó, MU gặp khó trong việc tạo đột biến. West Ham lùi sâu và nhường quyền kiểm soát bóng. MU cầm bóng nhiều nhưng thiếu một trung phong đúng nghĩa để kết thúc các pha tấn công.

Casemiro từng đánh đầu tung lưới nhưng bàn thắng bị từ chối. Luke Shaw có cú dứt điểm bị phá trên vạch vôi. Ngoài những tình huống ấy, sức ép của MU thiếu độ sắc.

Carrick đưa Sesko vào sân ở phút 69. Quyết định có phần chậm, nhưng vẫn kịp thời để thay đổi cục diện. Sự xuất hiện của anh giúp MU có điểm đến rõ ràng hơn trong vòng cấm. Các đường bóng trở nên trực diện. Nhịp độ tấn công tăng lên.

Sesko từng ghi ba bàn dưới thời Darren Fletcher. Sau đó anh bị đẩy lên ghế dự bị khi Carrick tiếp quản. Anh không phản ứng tiêu cực. Anh ghi bàn từ ghế dự bị trong chiến thắng trước Fulham. Và lần này, anh lại làm điều tương tự.

Đó là bản năng của kẻ chiến thắng. Không cần vị trí chính thức để chứng minh giá trị.

Carrick và bài toán hàng công

Trận hòa này không chỉ nói về Sesko. Nó cũng phơi bày giới hạn của MU trước các đội phòng ngự số đông. Cầm bóng gần 65% nhưng chỉ có ba cú sút trúng đích là con số chưa đủ cho một đội bóng muốn đua top 4.

MU thiếu tốc độ ở hai biên. Thiếu sự đột phá một đối một. Thiếu sự biến hóa trong không gian hẹp. Khi West Ham chơi kỷ luật, các phương án tấn công của MU trở nên dễ đoán.

Carrick sẵn sàng mạo hiểm. Ông rút Diogo Dalot để đưa thêm một tiền đạo vào sân. Ông chấp nhận rủi ro phản công. Hai pha can thiệp quan trọng của Leny Yoro giữ lại hy vọng.

Điểm tích cực là MU không bỏ cuộc. Đây đã là bàn thắng muộn thứ ba kể từ khi Carrick nắm quyền. Tinh thần chiến đấu được duy trì. Nhưng để đi xa, tinh thần thôi chưa đủ.

MU cần tìm cách giải quyết trận đấu sớm hơn. Không thể chờ đến phút 90 mới tạo đột biến. Những đối thủ như Everton hay Crystal Palace sắp tới có thể chơi với cấu trúc tương tự West Ham. Nếu bài toán không được giải, kịch bản bế tắc sẽ lặp lại.

Sesko không chỉ ghi bàn. Anh gửi đi thông điệp rằng anh sinh ra để chơi ở những phút quyết định.

Sesko cho thấy anh sẵn sàng trở thành lời giải. Không chỉ vì khả năng dứt điểm, mà vì thái độ. Anh không chờ cơ hội đến. Anh tạo ra nó. Anh không hài lòng với một bàn thắng muộn. Anh muốn chiến thắng.

Carrick có trong tay một tiền đạo trẻ hiểu giá trị của từng khoảnh khắc. Nếu xây dựng cấu trúc phù hợp quanh anh, MU sẽ có một mũi nhọn đáng tin cậy.

Bàn gỡ ở London Stadium không biến MU thành đội hoàn hảo. Nhưng nó hé lộ một điều quan trọng: trong những trận đấu khó, khi mọi thứ tưởng như trôi khỏi tầm tay, MU có một cầu thủ đủ bản lĩnh để giữ họ ở lại cuộc chơi.

Sesko không chỉ ghi bàn. Anh gửi đi thông điệp rằng anh sinh ra để chơi ở những phút quyết định. Và đó là phẩm chất mà Old Trafford luôn trân trọng.