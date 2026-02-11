Cú chạm bóng thiên tài của Sesko

Bàn thắng của Benjamin Sesko vào lưới West Ham ở vòng 26 Premier League rạng sáng 11/2 tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội.

Highlights West Ham 1-1 Manchester United Rạng sáng 11/2, MU hòa West Ham với tỷ số 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.

Phút 90+6, trong tình huống tấn công từ cánh phải, Bryan Mbeumo tung ra quả tạt có điểm rơi chính xác vào vùng cấm. Sesko di chuyển thông minh để vượt qua hậu vệ đối phương trước khi thực hiện pha chạm bóng tinh tế, đưa bóng đi theo quỹ đạo hiểm hóc vào góc cao khung thành.

Với một tiền đạo cao tới 1,96 m như Sesko, pha xử lý mềm mại và dứt điểm gọn gàng ấy khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy bất ngờ. Đây cũng không phải cách làm bàn thường thấy của Sesko, dù điểm mạnh của anh là những pha chạy cắt mặt và dứt điểm cận thành.

Phát biểu sau trận, HLV Michael Carrick của MU ca ngợi cú dứt điểm của Sesko: “Chúng tôi có thể thực hiện nhiều đường chuyền vào vùng cấm đối thủ hơn nữa. Joshua Zirkzee thậm chí có thể ghi bàn, còn Sesko đã có một pha dứt điểm xuất sắc”.

Pha dứt điểm thành bàn tinh tế của Sesko. Ảnh: Reuters.

Bình luận sau trận hòa của MU, cựu tiền vệ Owen Hargreaves phân tích: “Đó là một pha dứt điểm chuẩn mực. Thông thường các cầu thủ sẽ vội vàng dứt điểm hoặc tung cú volley, nhưng Sesko đã thực hiện một pha chạm bóng tinh tế. Đó là điều duy nhất cậu ấy có thể làm vì hậu vệ đối thủ đứng ngay trước mặt. Nếu Sesko sút mạnh thì Axel Disasi sẽ cản được”.

Bàn thắng này cũng phản ánh sự tiến bộ rõ rệt của Sesko trong thời gian gần đây. Sau giai đoạn khởi đầu khó khăn với chỉ 2 bàn thắng trong 16 trận đầu tiên tại Premier League, Sesko tỏa sáng với 4 bàn trong 5 trận gần nhất. Nếu tính rộng hơn, anh đã ghi 5 bàn trong 6 lần ra sân gần đây trên mọi đấu trường, cho thấy hiệu suất ghi bàn đang được cải thiện đáng kể.

Sự tự tin ngày càng tăng cùng với việc được trao nhiều cơ hội thi đấu hơn giúp Sesko khẳng định vị trí của mình. Nếu tiếp tục được ra sân thường xuyên, tiền đạo người Slovenia hoàn toàn có thể vươn tới đẳng cấp của một trung phong hàng đầu Premier League.

