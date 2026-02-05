Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vụ chuyển nhượng ở Anh đổ bể vì cầu thủ quên ký hợp đồng

  • Thứ năm, 5/2/2026 06:26 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Northampton Town trải qua một trong những khoảnh khắc "dở khóc dở cười" nhất ngày cuối kỳ chuyển nhượng, khi để vuột mất bản hợp đồng quan trọng bởi cầu thủ quên ký vào hợp đồng.

Đội bóng của HLV Kevin Nolan mất bản hợp đồng quan trọng vì sơ suất của cầu thủ.

HLV Kevin Nolan xác nhận đội bóng của ông không thể hoàn tất một thương vụ phút chót do lỗi hy hữu nói trên. Northampton hiện đứng thứ 23 tại League One (hạng 3 Anh) và cần tăng cường hỏa lực hàng công, trong bối cảnh mới ghi 26 bàn sau 29 trận từ đầu mùa. Vì vậy, việc chiêu mộ một tiền đạo được Nolan coi là ưu tiên số một.

Theo tiết lộ từ Nolan, cho tới những giây cuối cùng của hạn chót chuyển nhượng, ban huấn luyện Northampton vẫn tin rằng họ đã có được chữ ký mong muốn. Cầu thủ này không được nêu tên, nhưng được cho là mục tiêu số một của đội bóng, khiến nỗi thất vọng càng trở nên cay đắng hơn.

"Cậu ấy quên ký vào bản hợp đồng điện tử mà chúng tôi gửi, thật khó tin. Chúng tôi cũng không thể xin gia hạn thêm thời gian, điều đó thật sự khiến tất cả suy sụp", cựu tiền vệ Premier League nói. "Chúng tôi cực kỳ thất vọng, không chỉ riêng tôi mà mọi người trong CLB".

Dù vậy, ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026 của Northampton không hoàn toàn là thất bại. Đội bóng vẫn kịp chiêu mộ Kyle McAdam và Ben Hammond theo dạng mượn từ Nottingham Forest.

Ở vòng đấu gần nhất, Northampton hòa Barnsley 2-2 và sẽ chạm trán Stevenage vào cuối tuần này, trong bối cảnh cuộc đua trụ hạng ngày càng trở nên căng thẳng.

Minh Nghi

