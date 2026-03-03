MU ra quyết định với Ugarte

Manuel Ugarte khả năng theo chân Casemiro rời Old Trafford ngay trong mùa hè này, khi anh được các CLB Serie A theo đuổi.

Ugarte nhiều khả năng sẽ rời MU.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, các đội bóng Italy đang theo sát tình hình và coi Ugarte là phương án tăng cường chất lượng cho mùa giải tới. Trước đó, Galatasaray từng quan tâm trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 nhưng không đạt được bước tiến cụ thể. Hiện tại, cánh cửa rời Manchester rộng mở hơn khi chính cầu thủ 24 tuổi sẵn sàng tìm kiếm một khởi đầu mới.

Gia nhập MU từ PSG với mức phí 50,7 triệu bảng cách đây 2 năm, Ugarte từng được kỳ vọng mang lại chất thép cho tuyến giữa. Tuy nhiên, tiền vệ người Uruguay chưa bao giờ thích nghi với cường độ và nhịp độ Premier League. Dưới triều đại INEOS, những bản hợp đồng đắt giá nhưng không đáp ứng kỳ vọng đều phải được xem xét lại, và Ugarte không phải ngoại lệ.

Ugarte ra đi chỉ là một phần trong kế hoạch đại tu mạnh tay ở khu trung tuyến MU. Casemiro là cầu thủ đầu tiên xác nhận chia tay theo dạng tự do, trong khi nhiều ngôi sao khác cũng nằm trong diện thanh lọc để giảm quỹ lương và tạo ngân sách tái đầu tư.

Đội ngũ tuyển trạch MU sớm lập danh sách thay thế, với những mục tiêu trẻ trung và giàu năng lượng nhằm tái thiết lối chơi theo hướng hiện đại, giàu tốc độ và tính tổ chức hơn. Mùa hè 2026 vì thế được dự báo là một trong những giai đoạn biến động lớn nhất của MU trong nhiều năm qua.

Trước mắt, Ugarte vẫn có thể ra sân khi "Quỷ đỏ" làm khách trước Newcastle ở vòng 29 Premier League vào ngày 5/3. Nhưng với những chuyển động hậu trường hiện tại, tương lai của anh tại Old Trafford dường như chỉ còn tính bằng tháng.

