Nội bộ Real rối loạn

Trong những tháng gần đây, sự hoài nghi và căng thẳng xoay quanh đội ngũ y tế của Real Madrid ngày càng tăng.

Real đang gặp vấn đề nơi hậu trường.

Theo Marca, một số cầu thủ Real không tin tưởng vào đội ngũ y tế của CLB, đồng thời những mâu thuẫn giữa các thành viên trong ban huấn luyện của Xabi Alonso cùng vài ngôi sao đội một cũng bùng nổ.

Tất cả đang đẩy HLV Xabi Alonso rơi vào thế khó. Sự xung đột này diễn ra trong bối cảnh Real Madrid đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chấn thương nghiêm trọng, được ví như một "bệnh viện thu nhỏ" dưới thời Alonso.

Nhiều dấu hỏi được đặt ra về phương pháp huấn luyện và quản trị của Alonso. Thậm chí, các báo cáo cho thấy có xung đột giữa Alonso và đội ngũ y tế, thể lực của đội, những người đã làm việc từ thời Ancelotti.

Căng thẳng nội bộ vài tuần trước giảm bớt sau những chiến thắng gần đây. Tuy nhiên, Alonso cảm thấy cô lập, và một số cầu thủ được cho là đang lợi dụng sự yếu thế của ông.

Hôm 5/1, Real nhấn chìm Betis 5-1 nhờ cú hat-trick của sao trẻ Gonzalo Garcia. Tuy nhiên, không khí tại câu lạc bộ vẫn còn u ám sau giai đoạn khó khăn cuối năm 2025.

Các nguồn tin nội bộ Real cho hay ban lãnh đạo đội bóng vẫn có thể sa thải HLV Xabi Alonso nếu Real Madrid thất bại trước Atletico Madrid ở bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha diễn ra vào ngày 8/1.

Trận derby Madrid được coi như một chung kết sớm, với sức ép lớn lên Alonso. Nếu vượt qua Atletico, Real Madrid sẽ gặp đội thắng trong cặp Barcelona - Athletic Club ở chung kết ngày 11/1.