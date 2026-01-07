Neymar chấp nhận lương thấp ở Santos

Neymar tiếp tục gắn bó với Santos đến hết năm 2026, dù mức thu nhập của anh giảm đáng kể so với thời điểm còn khoác áo Al Hilal.

Neymar quyết định ở lại Santos.

Trưa 7/1 (giờ Việt Nam), Santos thông báo gia hạn hợp đồng với Neymar đến hết năm 2026. Theo các nguồn tin từ Brazil, mức lương của cựu sao PSG không thay đổi so với thời điểm anh trở lại CLB vào đầu năm 2025.

Mức lương cứng của Neymar khá thấp, dao động khoảng 500.000 đến 750.000 USD mỗi tháng. Con số này thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn tiền đạo người Brazil khoác áo Al Hilal, khi anh nhận khoảng 7,8 triệu USD mỗi tháng.

Tuy nhiên, điểm then chốt trong hợp đồng của Neymar nằm ở các điều khoản thương mại. Chân sút 33 tuổi được hưởng tỷ lệ ăn chia lớn từ lợi nhuận bán áo đấu, tài trợ, bản quyền truyền thông cũng như các hoạt động quảng bá liên quan đến hình ảnh của anh.

Mô hình này giúp Santos giảm đáng kể áp lực tài chính, đồng thời tận dụng tối đa sức hút toàn cầu của Neymar. Kể từ khi ngôi sao người Brazil trở lại hồi tháng 1/2025, Santos ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ về truyền thông, lượng người theo dõi trên mạng xã hội cũng như doanh thu thương mại.

Về mặt chuyên môn, Neymar đóng vai trò then chốt trong hành trình trụ hạng của Santos ở mùa giải 2025. Bất chấp việc phải thi đấu trong tình trạng đau đớn vì chấn thương, cựu sao Barcelona và PSG vẫn ghi 5 bàn thắng trong 5 trận cuối mùa, góp công lớn giúp đội bóng tránh xuống hạng.

Tham vọng của Neymar trong giai đoạn tới là cải thiện phong độ và thể lực, qua đó cạnh tranh một suất trong danh sách tuyển Brazil dự World Cup 2026.

Neymar bùng nổ Sáng 29/11, Neymar tỏa sáng trong trận cầu sinh tử giúp Santos thắng Recife 3-0 để tạm thời thoát khỏi nhóm đèn đỏ ở vòng 36 giải VĐQG Brazil.