Tuyển Đức thoát khủng hoảng

Rạng sáng 8/9, trên sân nhà RheinEnergieStadion, tuyển Đức giành chiến thắng 3-1 trước Bắc Ireland ở loạt trận thứ 2 bảng A vòng loại World Cup 2026.

Bàn thắng của Florian Wirtz mang về ba điểm quan trọng cho tuyển Đức.

Sau thất bại đáng thất vọng 0-2 trước Slovakia, tuyển Đức bước vào trận đấu với Bắc Ireland dưới áp lực lớn. Bởi thế, HLV Julian Nagelsmann thực hiện 5 thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận gặp Slovakia.

Đức khởi đầu trận đấu với quyết tâm cao và sớm có bàn thắng ngay phút thứ 7, khi Serge Gnabry ghi bàn bằng một cú lốp bóng tinh tế. Tuy nhiên, sau bàn mở tỷ số, Đức lại chơi thiếu sinh khí. Ngoài vài pha đột phá cá nhân, chủ nhà không tạo được nhiều mối đe dọa.

Bắc Ireland áp dụng lối chơi pressing tầm cao, và tìm kiếm cơ hội từ các tình huống cố định. Phút 34, từ một quả phạt góc, Bắc Ireland gỡ hòa 1-1. Đây cũng chỉ là cú sút trúng đích đầu tiên của đội khách trong trận.

Đến khoảng phút 40, những tiếng la ó từ khán đài vang lên khi Đức chỉ luân chuyển bóng ở phần sân nhà mà không thể áp đảo đối thủ. Sau giờ nghỉ, Đức thể hiện một bộ mặt khác nhờ sự xuất hiện của các cầu thủ dự bị như Maximilian Beier, Nadiem Amiri và Leon Goretzka.

Phút 69, Amiri dễ dàng sút vào lưới trống sau pha xử lý lóng ngóng của thủ môn Peacock-Farrell. Bàn ấn định chiến thắng 3-1 của Đức đến ở phút 72, khi Florian Wirtz thực hiện pha sút phạt đẹp mắt tung lưới Bắc Ireland.

Chiến thắng này giúp Đức tạm thời giảm áp lực, nhưng màn trình diễn thiếu thuyết phục trong hiệp một cho thấy họ còn nhiều vấn đề cần giải quyết.