Bước ngoặt lớn với HLV Wilshere

Cựu tiền vệ Arsenal, Jack Wilshere, đạt thỏa thuận để trở thành huấn luyện viên trưởng mới của Luton Town, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp huấn luyện của anh.

Đây sẽ là lần đầu làm Wilshere HLV đội một chuyên nghiệp.

Theo Sky Sports, Wilshere sẽ chính thức được Luton công bố vào tuần này, mở ra một chương mới cho cầu thủ từng khoác áo đội tuyển Anh này. Wilshere, 33 tuổi, từng dẫn dắt đội U18 Arsenal và có thời gian ngắn làm huấn luyện viên tạm quyền tại Norwich City, nơi anh để lại dấu ấn với một chiến thắng và một trận hòa trong hai trận đấu tại Championship mùa giải 2024/25.

Việc bổ nhiệm Wilshere theo bản hợp đồng hai năm được xem là một quyết định táo bạo của Luton Town, đội bóng đang xếp thứ 11 tại League One sau khi trải qua hai mùa giải liên tiếp xuống hạng từ Premier League và Championship.

Luton Town kỳ vọng Wilshere, với kinh nghiệm phát triển tài năng trẻ và phong cách huấn luyện đầy triển vọng, sẽ giúp đội bóng lấy lại sự ổn định và hướng tới mục tiêu thăng hạng.

Hai năm trước, Luton Town từng gây bất ngờ ở Ngoại hạng Anh. Giờ đây, CLB này phải vật lộn cho cuộc chiến sinh tồn ở League One, giải hạng Hai nước Anh. Hôm 6/10, CLB này thông báo sa thải huấn luyện viên trưởng Matt Bloomfield sau thất bại trước Stevenage ở vòng 11 League One.

Đây là lần ký hợp đồng dài hạn chính thức làm HLV trưởng đội một đầu tiên của Wilshere, và người hâm mộ đang rất chờ đợi xem anh sẽ mang lại điều gì cho đội bóng mới.

Sau Mikel Arteta và Cesc Fabregas, Wilshere sẽ tiếp nối trào lưu huấn luyện của các cựu cầu thủ Arsenal thế hệ 8x và 9x.