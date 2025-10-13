Barca rung chuyển vì đề nghị 400 triệu euro cho Yamal

Al Hilal được cho là sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng để sở hữu Lamine Yamal.

Al Hilal muốn có Yamal.

Theo Fichajes, CLB Saudi Arabia, dưới sự hậu thuẫn của Quỹ đầu tư công PIF, sẵn sàng trả mức giá 400 triệu euro để đổi lấy chữ ký của một trong những cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay. Con số này gấp gần 2 lần những gì PSG phải trả để đưa Neymar về Parc des Princes.

Al-Hilal sẵn sàng trao cho Yamal bản hợp đồng kéo dài đến 2032, đi kèm với đó là mức đãi ngộ được miêu tả là “không tưởng”. Lời mời gọi từ Saudi Pro League trở thành cánh cửa hấp dẫn cả về tài chính lẫn cơ hội thử thách mới dành cho tài năng trẻ sinh năm 2007.

Ở tuổi 18, Lamine Yamal đã khiến cả thế giới ngưỡng mộ với phong độ chói sáng. Anh là nhân tố nổi bật giúp Tây Ban Nha vô địch Euro, giúp Barcelona giành cú ăn ba quốc nội ở mùa trước và về đích ở vị trí thứ 2 trong cuộc đua Quả bóng vàng. "Blaugrana" đã nhanh chóng gia hạn hợp đồng với Yamal đến năm 2031, kèm mức lương khoảng 21 triệu euro mỗi năm, khẳng định vai trò trung tâm của Yamal trong dự án tái thiết của CLB.

Tuy nhiên, lời đề nghị khổng lồ từ Al-Hilal đã khiến tình hình trở nên phức tạp. Đội bóng Tây Ban Nha ban đầu từ chối thẳng thừng, nhấn mạnh rằng Yamal là “biểu tượng tương lai” của Camp Nou. Nhưng áp lực tài chính nặng nề cùng những bất ổn nội bộ đang khiến ban lãnh đạo Barcelona đối mặt với một bài toán khó.

Theo Mundo Deportivo, Yamal đang không hài lòng với HLV Hansi Flick, người từng công khai chỉ trích anh vì lười tham gia phòng ngự và mắc nhiều sai lầm dẫn đến bàn thua, điển hình là trong trận gặp Levante hồi đầu mùa. Sự rạn nứt này làm dấy lên tin đồn rằng tài năng trẻ có thể cân nhắc ra đi nếu mối quan hệ không được cải thiện.