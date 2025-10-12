Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hình ảnh gây tranh cãi của Yamal

  • Chủ nhật, 12/10/2025 12:14 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Trong thời gian nghỉ dưỡng thương, Lamine Yamal lại khiến người hâm mộ xôn xao khi xuất hiện thân mật bên bạn gái Nicki Nicole.

Hinh anh tranh cai Yamal anh 1

Nhiều người lo ngại Yamal đang xao nhãng sự nghiệp.

Trên trang cá nhân, Yamal liên tục đăng tải hình ảnh hẹn hò với nữ ca sĩ. Yamal đặc biệt gây sốt với khoảnh khắc tình cảm, gần gũi khi ngồi sát Nicole trên ghế sofa, còn hai tay ôm trọn bạn gái.

Hình ảnh lập tức lan truyền trên mạng xã hội, nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán với hàng nghìn lượt thích và bình luận.

Nhiều người khen Yamal dám sống thật với cảm xúc, giữa lúc sự nghiệp đang thăng hoa. Nhưng cũng có không ít ý kiến lo ngại tiền đạo trẻ của Barcelona đang bị xao nhãng, nhất là khi anh liên tiếp dính chấn thương thời gian qua.

"Yamal đang tự tay chôn vùi sự nghiệp", "Cứ thế này thì Quả bóng Vàng ngày càng xa vời", "Ai đó nói cho Yamal biết nên tập trung vào bóng đá đi", "Yamal nên biết điểm dừng"... là một số bình luận bên dưới bài đăng của Yamal.

Chuyện tình của Yamal và Nicole được dư luận đặc biệt quan tâm ngay từ khi công khai. Tin đồn chia tay từng xuất hiện dày đặc, nhưng hành động gần đây cho thấy họ nghiêm túc và gắn bó hơn bao giờ hết. Thậm chí Yamal còn đưa bạn gái ra mắt gia đình, bước đi được xem như lời khẳng định cho mối quan hệ bền chặt của cả hai.

Khoảng cách 6 tuổi không khiến họ xa cách. Trái lại, Nicki còn bày tỏ mong muốn học tiếng Catalan để hiểu hơn về văn hóa và thế giới của người yêu. Trên trang cá nhân, cô liên tục chia sẻ hình ảnh ngọt ngào, gửi thông điệp rằng tình yêu của họ đủ mạnh để vượt qua những lời bàn tán.

Mbappe bênh vực Yamal: 'Hãy để cậu ấy yên'

Kylian Mbappe lên tiếng kêu gọi công chúng ngừng soi mói đời tư của Lamine Yamal, đồng thời dành những lời khen đặc biệt cho tài năng trẻ của Barcelona trong chương trình Universo Valdano trên Movistar Plus+.

10:00 10/10/2025

Tình trạng báo động của Yamal

Báo cáo mới nhất của Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp (FIFPRO), đưa ra hồi chuông cảnh báo về tình trạng quá tải của cầu thủ trẻ trong bóng đá chuyên nghiệp, với Lamine Yamal là ví dụ điển hình.

10:22 9/10/2025

Người đẹp tiết lộ câu chuyện riêng tư với Lamine Yamal

Câu chuyện tình cảm xoay quanh Lamine Yamal tiếp tục gây xôn xao sau khi influencer Fati Vazquez, lên tiếng tiết lộ những chi tiết thân mật về lần gặp gỡ giữa hai người tại một biệt thự ở Italy.

20:51 8/10/2025

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

Hình ảnh tranh cãi Yamal Yamal bạn gái Nicki Nicole

