Hình ảnh gây tranh cãi của Yamal

Trong thời gian nghỉ dưỡng thương, Lamine Yamal lại khiến người hâm mộ xôn xao khi xuất hiện thân mật bên bạn gái Nicki Nicole.

Nhiều người lo ngại Yamal đang xao nhãng sự nghiệp.

Trên trang cá nhân, Yamal liên tục đăng tải hình ảnh hẹn hò với nữ ca sĩ. Yamal đặc biệt gây sốt với khoảnh khắc tình cảm, gần gũi khi ngồi sát Nicole trên ghế sofa, còn hai tay ôm trọn bạn gái.

Hình ảnh lập tức lan truyền trên mạng xã hội, nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán với hàng nghìn lượt thích và bình luận.

Nhiều người khen Yamal dám sống thật với cảm xúc, giữa lúc sự nghiệp đang thăng hoa. Nhưng cũng có không ít ý kiến lo ngại tiền đạo trẻ của Barcelona đang bị xao nhãng, nhất là khi anh liên tiếp dính chấn thương thời gian qua.

"Yamal đang tự tay chôn vùi sự nghiệp", "Cứ thế này thì Quả bóng Vàng ngày càng xa vời", "Ai đó nói cho Yamal biết nên tập trung vào bóng đá đi", "Yamal nên biết điểm dừng"... là một số bình luận bên dưới bài đăng của Yamal.

Chuyện tình của Yamal và Nicole được dư luận đặc biệt quan tâm ngay từ khi công khai. Tin đồn chia tay từng xuất hiện dày đặc, nhưng hành động gần đây cho thấy họ nghiêm túc và gắn bó hơn bao giờ hết. Thậm chí Yamal còn đưa bạn gái ra mắt gia đình, bước đi được xem như lời khẳng định cho mối quan hệ bền chặt của cả hai.

Khoảng cách 6 tuổi không khiến họ xa cách. Trái lại, Nicki còn bày tỏ mong muốn học tiếng Catalan để hiểu hơn về văn hóa và thế giới của người yêu. Trên trang cá nhân, cô liên tục chia sẻ hình ảnh ngọt ngào, gửi thông điệp rằng tình yêu của họ đủ mạnh để vượt qua những lời bàn tán.