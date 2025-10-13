Hojlund không ngừng ghi bàn

Rạng sáng 13/10, tiền đạo sinh năm 2003 ghi bàn giúp Đan Mạch thắng Hy Lạp 3-1 ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

Hojlund đạt phong độ cao sau khi rời MU.

Phút 21 trận đấu trên sân Parken, Rasmus Hojlund tận dụng đường chuyền về bất cẩn của cầu thủ đối phương để áp sát khung thành, trước khi dứt điểm tinh tế từ góc hẹp, hạ thủ môn Odysseas Vlachodimos, mang về bàn mở tỷ số.

Hojlund đang có phong độ ấn tượng trong thời gian gần đây với 6 bàn thắng, 1 kiến tạo chỉ trong 4 lần ra sân. Hệ thống chiến thuật tại Napoli và tuyển quốc gia giúp cầu thủ 22 tuổi phát huy điểm mạnh về khả năng càn lướt, dứt điểm. Người hâm mộ cũng nhận thấy sự tự tin trong từng pha chạm bóng của Hojlund, thứ anh không thể có khi còn chơi cho MU.

Khoảnh khắc tỏa sáng của Hojlund cùng hai pha lập công, đều trong hiệp một của Joachim Andersen và Mikkel Damsgaard giúp "Những chú lính chì" sớm định đoạt trận đấu. Trong hiệp hai, Hy Lạp chỉ có bàn danh dự được ghi bởi Christos Tzolis ở phút 63.

3 điểm trên sân nhà giúp Đan Mạch giữ ngôi đầu trước sự cạnh tranh quyết liệt từ Scotland. 2 đội tuyển đều có 10 điểm và chỉ phân định trên, dưới nhờ hiệu số.

Đan Mạch sẽ đối đầu Belarus trước khi có trận cầu sinh tử với chủ nhà Scotland vào ngày 19/11. Đội thắng ở cặp đấu này sẽ có vé dự thẳng World Cup 2026.

Thứ hạng các đội ở bảng C.