Con trai Ronaldo có thể đá cho 5 đội tuyển

Theo các quy định của FIFA về tư cách đại diện thi đấu quốc tế, Cristiano Ronaldo Jr. đủ điều kiện để khoác áo 5 đội tuyển quốc gia khác nhau.

Cristiano Ronaldo Jr có tiềm năng trở thành một cầu thủ lớn trong tương lai.

Dựa trên quốc tịch, nơi sinh và thời gian cư trú, Ronaldo Jr có thể chơi cho Bồ Đào Nha, Mỹ, Anh, Saudi Arabia và Cape Verde. Theo A Bola, Ronaldo Jr luôn mơ ước khoác áo tuyển Bồ Đào Nha, quốc gia của cha cậu.

Ronaldo Jr. cũng mang quốc tịch Bồ Đào Nha từ khi sinh ra, khiến đây là lựa chọn tự nhiên. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh ở tuyển Bồ Đào Nha luôn rất khốc liệt.

Ronaldo Jr cũng có thể chọn chơi cho tuyển Mỹ, bởi anh sinh năm 2010 tại San Diego, California. Theo luật quốc tịch Mỹ, việc sinh ra trên lãnh thổ nước này cho phép cậu đủ điều kiện đại diện cho đội tuyển quốc gia xứ cờ hoa. Ngoài ra, người mẹ sinh ra Ronaldo Jr được cho là mang quốc tịch Mỹ.

Ronaldo Jr cũng sống tại Anh hơn 5 năm, chủ yếu trong giai đoạn cha cậu thi đấu cho Manchester United (2003–2009 và 2021–2022). Theo quy định của FIFA, việc cư trú liên tục ít nhất 5 năm tại một quốc gia sau tuổi 18 (hoặc thời gian cư trú đáng kể trong thời thơ ấu) cho phép cầu thủ đủ điều kiện đại diện cho quốc gia đó.

Trường hợp tương tự cũng xảy ra với Ronaldo Jr và tuyển Tây Ban Nha. Cậu sống tại Tây Ban Nha hơn 3 năm trước khi 10 tuổi, trong thời gian ông bố khoác áo Real Madrid (2009-2018). Quy định FIFA cho phép cầu thủ đủ điều kiện đại diện cho quốc gia nơi họ cư trú ít nhất 3 năm trước tuổi 10, khiến Tây Ban Nha trở thành một lựa chọn hợp lệ.

Ronaldo sẽ đau đầu lựa chọn đội tuyển cho con trai khoác áo.

Dựa trên di sản gia đình, Ronaldo Jr. có gốc gác từ Cape Verde thông qua dòng dõi của gia đình ông nội. FIFA cho phép cầu thủ đại diện cho quốc gia có liên kết huyết thống, ngay cả khi không sinh ra hay cư trú tại đó.

Đây là lựa chọn thú vị bởi Cape Verde đang nổi lên trong bóng đá châu Phi với lần đầu tiên giành vé dự World Cup 2026. Ngoài ra, quốc gia này khá cởi mở trong việc mời gọi cầu thủ có gốc gác từ xưa. Tính cạnh tranh ở tuyển Cape Verde cũng ít khốc liệt hơn Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha hay Anh.

Hiện tại, ở tuổi 15, Cristiano Ronaldo Jr. phát triển kỹ năng tại học viện trẻ của Al-Nassr, câu lạc bộ mà cha cậu thi đấu tại Saudi Pro League. Tuy nhiên, quyết định đại diện cho quốc gia nào sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội thi đấu quốc tế của Ronaldo Jr, nhất là trong trường hợp không thể bứt lên hàng ngũ các ngôi sao hàng đầu thế giới trong tương lai