Tuyển Morocco làm nên lịch sử

Rạng sáng 15/10, Morocco hạ Congo 1-0 ở loạt trận cuối vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi, qua đó san bằng kỷ lục 15 trận thắng liên tiếp của Tây Ban Nha.

Thành tích của Morocco vượt xa những gì các đội châu Phi từng đạt được.

Kết thúc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi, Morocco là đội duy nhất toàn thắng. Họ ghi tới 22 bàn sau trận và chỉ 2 lần để thủng lưới. Theo Opta, "Những chú sư tử Atlas" không chỉ hoàn tất chiến dịch vòng loại với thành tích hoàn hảo mà còn đánh dấu trận thắng thứ 15 liên tiếp của họ, san bằng kỷ lục thế giới đội tuyển Tây Ban Nha từng thiết lập từ tháng 6/2008 đến tháng 6/2009.

Trước Morocco, "La Roja" giữ kỷ lục là đội tuyển quốc gia có chuỗi thắng liên tiếp dài nhất trong lịch sử (chỉ tính các trận đấu chính thức). Chuỗi thắng của Morocco bắt đầu từ tháng 3/2023, ngay sau khi họ giành vị trí thứ tư lịch sử tại World Cup 2022 ở Qatar - giải đấu thay đổi hoàn toàn diện mạo của bóng đá Morocco.

Từ đó đến nay, "Những Sư tử Atlas" không biết đến thất bại, với các chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ lớn nhỏ, bao gồm cả những trận đấu then chốt ở vòng loại châu Phi. Họ sớm giành vé trực tiếp đến World Cup 2026 sau 7 chiến thắng đầu tiên ở bảng E, và trận đấu với Congo chỉ còn mang ý nghĩa lịch sử: cơ hội để vượt qua kỷ lục và ghi tên vào sách kỷ lục.

Thành tựu này cũng là minh chứng cho tài năng của huấn luyện viên Walid Regragui - người từng khiến thế giới phải chú ý sau kỳ tích ở World Cup 2022.

Với các ngôi sao như Achraf Hakimi, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal, Sofyan Amrabat hay Noussair Mazraoui, tuyển Morocco đang có một tập thể đoàn kết và mạnh mẽ, sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới.