Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tuyển Morocco làm nên lịch sử

  • Thứ tư, 15/10/2025 05:40 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Rạng sáng 15/10, Morocco hạ Congo 1-0 ở loạt trận cuối vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi, qua đó san bằng kỷ lục 15 trận thắng liên tiếp của Tây Ban Nha.

Thành tích của Morocco vượt xa những gì các đội châu Phi từng đạt được.

Kết thúc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi, Morocco là đội duy nhất toàn thắng. Họ ghi tới 22 bàn sau trận và chỉ 2 lần để thủng lưới. Theo Opta, "Những chú sư tử Atlas" không chỉ hoàn tất chiến dịch vòng loại với thành tích hoàn hảo mà còn đánh dấu trận thắng thứ 15 liên tiếp của họ, san bằng kỷ lục thế giới đội tuyển Tây Ban Nha từng thiết lập từ tháng 6/2008 đến tháng 6/2009.

Trước Morocco, "La Roja" giữ kỷ lục là đội tuyển quốc gia có chuỗi thắng liên tiếp dài nhất trong lịch sử (chỉ tính các trận đấu chính thức). Chuỗi thắng của Morocco bắt đầu từ tháng 3/2023, ngay sau khi họ giành vị trí thứ tư lịch sử tại World Cup 2022 ở Qatar - giải đấu thay đổi hoàn toàn diện mạo của bóng đá Morocco.

Từ đó đến nay, "Những Sư tử Atlas" không biết đến thất bại, với các chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ lớn nhỏ, bao gồm cả những trận đấu then chốt ở vòng loại châu Phi. Họ sớm giành vé trực tiếp đến World Cup 2026 sau 7 chiến thắng đầu tiên ở bảng E, và trận đấu với Congo chỉ còn mang ý nghĩa lịch sử: cơ hội để vượt qua kỷ lục và ghi tên vào sách kỷ lục.

Thành tựu này cũng là minh chứng cho tài năng của huấn luyện viên Walid Regragui - người từng khiến thế giới phải chú ý sau kỳ tích ở World Cup 2022.

Với các ngôi sao như Achraf Hakimi, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal, Sofyan Amrabat hay Noussair Mazraoui, tuyển Morocco đang có một tập thể đoàn kết và mạnh mẽ, sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới.

Kịch bản khó tin để Italy cướp vé World Cup của Na Uy

Rạng sáng 15/10, Italy hạ Israel 3-0 ở bảng I vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, qua đó níu giữ hy vọng mong manh giành vé trực tiếp đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

12 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Morocco World Cup 2026

    Đọc tiếp

    Malaysia khang cao FIFA vu cau thu nhap tich hinh anh

    Malaysia kháng cáo FIFA vụ cầu thủ nhập tịch

    26 phút trước 17:28 15/10/2025

    0

    Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chính thức nộp đơn kháng cáo lên FIFA liên quan đến vụ việc sai lệch hồ sơ của bảy cầu thủ nhập tịch, trong nỗ lực đảo ngược án phạt nặng nề được ban hành hồi đầu tháng.

    Dembele doi PSG tang luong hinh anh

    Dembele đòi PSG tăng lương

    1 giờ trước 16:41 15/10/2025

    0

    Theo L’Équipe, Ousmane Dembele yêu cầu ban lãnh đạo PSG xem xét lại hợp đồng để phù hợp với vị thế chủ nhân Quả bóng Vàng 2025.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý