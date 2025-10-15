Kịch bản khó tin để Italy cướp vé World Cup của Na Uy

Rạng sáng 15/10, Italy hạ Israel 3-0 ở bảng I vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, qua đó níu giữ hy vọng mong manh giành vé trực tiếp đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Italy sẽ phải tự cứu mình bằng những chiến thắng thật đậm ở vòng loại World Cup 2026.

Với chiến thắng 3-0 trước Israel, tuyển Italy thu hẹp khoảng cách với đối thủ dẫn đầu bảng Na Uy xuống còn 3 điểm. Tuy nhiên, với chênh lệch hiệu số bàn thắng bại bất lợi, Italy (+10) còn cơ hội rất thấp để giành tấm vé trực tiếp đến World Cup 2026 của Na Uy (+26).

Tuyển Italy phải hy vọng rằng Estonia có thể lấy ít nhất một điểm từ Na Uy ở trận đấu giữa hai đội vào ngày 14/11. Trong trường hợp đó, "Azzurri" chỉ cần thắng Moldova và chính Na Uy ở hai lượt trận cuối để giành ngôi đầu bảng, qua đó giành tấm vé trực tiếp đến World Cup 2026.

Nếu Estonia không thể làm nên chuyện trước Na Uy, "Azzurri" cần tạo ra một chiến thắng với cách biệt hủy diệt ít nhất từ 10 bàn trở lên trước Moldova để nuôi hy vọng lật ngược thế cờ.

Đội bóng xứ thiên thanh phải thu hẹp khoảng cách hiệu số bàn thắng-bại chênh lệch lớn giữa họ và Na Uy hiện tại (lên tới 16 bàn), vì hai đội sẽ có màn tái đấu vào rạng sáng ngày 17/1 tại San Siro.

Haaland khả năng cao cùng Na Uy dự World Cup 2026.

Tất nhiên, Italy buộc phải thắng Na Uy ở trận đối đầu trực tiếp trên để san bằng khoảng cách điểm số, qua đó dẫn đầu bảng nhờ hơn hiệu số. Đây là kịch bản rõ ràng rất khó xảy ra, và Italy có lẽ nên tính đến việc phải dự vòng play-off World Cup 2026 châu Âu.

Na Uy, dưới sự dẫn dắt của các ngôi sao như Haaland, Odegaard và Sorloth, đang dẫn đầu bảng với phong độ ấn tượng. Họ có chiến thắng đậm 3-0 trước Italy vào ngày 6/6, đánh dấu lần đầu tiên đội bóng Bắc Âu hạ "Azzurri" sau 25 năm. Đây là chiến thắng có thể xem như bước ngoặt lớn ở bảng I.