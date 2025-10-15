Cú đá khiến Ronaldo chết lặng

Rạng sáng 15/10, Dominik Szoboszlai khiến Cristiano Ronaldo thất thần phút 91 khi ghi bàn giúp Hungary hòa Bồ Đào Nha 2-2 ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

Khoảnh khắc chết lặng của Ronaldo trên ghế dự bị.

Trên sân Jose Alvalade, phản ứng của Cristiano Ronaldo sau bàn thắng phút 91 của Szoboszlai nói lên tất cả. Anh và Bồ Đào Nha chỉ còn cách tấm vé dự World Cup vài phút cho đến khi cú đá của ngôi sao Hungary phá hỏng kế hoạch.

Trước trận đấu Ronaldo còn hứa đổi áo với Szoboszlai. Trớ trêu thay, chính ngôi sao Liverpool lại trở thành kẻ dập tắt niềm vui của người mà anh coi là thần tượng bằng cú sút định mệnh ở phút 91.

Bóng đá thật đẹp và đôi khi tàn nhẫn bởi một khoảnh khắc có thể làm đảo lộn tất cả. Một bàn thắng, một cái nhìn, và cảm xúc trên khuôn mặt Ronaldo hiện rõ sự cay đắng, bất lực, nhưng đầy giá trị ở những trận cầu quyết định.

Trong thất bại 2-3 trước Bồ Đào Nha ở lượt đi hôm 10/9, Szoboszlai xúc động chia sẻ: "Tôi từng chạm trán nhiều cầu thủ lớn, nhưng chưa bao giờ là Ronaldo. Từ khi còn nhỏ, anh ấy là thần tượng của tôi. Cuối cùng, khoảnh khắc này cũng đến".

Cá nhân Ronaldo tạm gác lại niềm vui nhưng vẫn đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất vòng loại World Cup. Anh hiện có 41 pha lập công, nhiều hơn hai so với cựu tiền đạo Guatemala, Carlos Ruiz. Xếp thứ 3 trong danh sách là Lionel Messi với 36 bàn thắng.

Chung cuộc, Bồ Đào Nha rơi 2 điểm và chưa thể có vé dự World Cup 2026. Khoảng cách lúc này giữa "Seleccao" với Hungary ở bảng F là 5 điểm, trong khi vòng loại còn 2 lượt trận.