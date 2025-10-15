Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cú đá khiến Ronaldo chết lặng

  • Thứ tư, 15/10/2025 09:02 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Rạng sáng 15/10, Dominik Szoboszlai khiến Cristiano Ronaldo thất thần phút 91 khi ghi bàn giúp Hungary hòa Bồ Đào Nha 2-2 ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

Bieu cam Ronaldo anh 1

Khoảnh khắc chết lặng của Ronaldo trên ghế dự bị.

Trên sân Jose Alvalade, phản ứng của Cristiano Ronaldo sau bàn thắng phút 91 của Szoboszlai nói lên tất cả. Anh và Bồ Đào Nha chỉ còn cách tấm vé dự World Cup vài phút cho đến khi cú đá của ngôi sao Hungary phá hỏng kế hoạch.

Trước trận đấu Ronaldo còn hứa đổi áo với Szoboszlai. Trớ trêu thay, chính ngôi sao Liverpool lại trở thành kẻ dập tắt niềm vui của người mà anh coi là thần tượng bằng cú sút định mệnh ở phút 91.

Bóng đá thật đẹp và đôi khi tàn nhẫn bởi một khoảnh khắc có thể làm đảo lộn tất cả. Một bàn thắng, một cái nhìn, và cảm xúc trên khuôn mặt Ronaldo hiện rõ sự cay đắng, bất lực, nhưng đầy giá trị ở những trận cầu quyết định.

Trong thất bại 2-3 trước Bồ Đào Nha ở lượt đi hôm 10/9, Szoboszlai xúc động chia sẻ: "Tôi từng chạm trán nhiều cầu thủ lớn, nhưng chưa bao giờ là Ronaldo. Từ khi còn nhỏ, anh ấy là thần tượng của tôi. Cuối cùng, khoảnh khắc này cũng đến".

Cá nhân Ronaldo tạm gác lại niềm vui nhưng vẫn đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất vòng loại World Cup. Anh hiện có 41 pha lập công, nhiều hơn hai so với cựu tiền đạo Guatemala, Carlos Ruiz. Xếp thứ 3 trong danh sách là Lionel Messi với 36 bàn thắng.

Chung cuộc, Bồ Đào Nha rơi 2 điểm và chưa thể có vé dự World Cup 2026. Khoảng cách lúc này giữa "Seleccao" với Hungary ở bảng F là 5 điểm, trong khi vòng loại còn 2 lượt trận.

Ronaldo đi vào lịch sử

Rạng sáng 15/10, Cristiano Ronaldo ghi 2 bàn trong trận hòa 2-2 của Bồ Đào Nha trước Hungary ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

13 giờ trước

Hojlund gây bão với câu nói nổi tiếng của Ronaldo

Tiền đạo Rasmus Hojlund ẩn ý nhắc tới Cristiano Ronaldo khi bản thân đạt phong độ thăng hoa nhất từ thời điểm chia tay MU.

26:1582 hôm qua

Son thắng Ronaldo là nỗi ê chề cho Malaysia và Indonesia

Ronaldo dù nhiều lần đoạt Quả bóng vàng châu Âu, nhưng lại chưa thể được tôn vinh ở châu Á mà nguyên nhân không chỉ vì Son Heung-min.

32:1913 hôm qua

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

Biểu cảm Ronaldo Cristiano Ronaldo Ronaldo Bồ Đào Nha Szoboszlai

    Đọc tiếp

    Malaysia khang cao FIFA vu cau thu nhap tich hinh anh

    Malaysia kháng cáo FIFA vụ cầu thủ nhập tịch

    14 phút trước 17:28 15/10/2025

    0

    Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chính thức nộp đơn kháng cáo lên FIFA liên quan đến vụ việc sai lệch hồ sơ của bảy cầu thủ nhập tịch, trong nỗ lực đảo ngược án phạt nặng nề được ban hành hồi đầu tháng.

    Dembele doi PSG tang luong hinh anh

    Dembele đòi PSG tăng lương

    1 giờ trước 16:41 15/10/2025

    0

    Theo L’Équipe, Ousmane Dembele yêu cầu ban lãnh đạo PSG xem xét lại hợp đồng để phù hợp với vị thế chủ nhân Quả bóng Vàng 2025.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý