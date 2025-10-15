Ronaldo đi vào lịch sử

Rạng sáng 15/10, Cristiano Ronaldo ghi 2 bàn trong trận hòa 2-2 của Bồ Đào Nha trước Hungary ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

Ronaldo lập kỷ lục ở tuổi 40.

Trên sân nhà, Bồ Đào Nha nhập cuộc tự tin nhưng sớm bị gội gáo nước lạnh là bàn thua ngay phút thứ 9. Attila Szalai tận dụng pha lao ra lỗi của thủ thành Diogo Costa để đánh đầu tung lưới nhà đương kim vô địch Nations League.

Tuy nhiên, niềm vui của CĐV Hungary không kéo dài lâu. Đến phút 22, khán đài sân Jose Alvalade vỡ òa khi chứng kiến Ronaldo chạy chỗ đón đường chuyền của Nelson Semedo, trước khi dứt điểm cận thành, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Phút bù giờ thứ 3 của hiệp một, Ronaldo lại lên tiếng, vẫn là một tình huống chạy chỗ đầy tinh quái để đón đường treo bóng từ cánh trái của Nuno Mendes, trước khi tạo điểm cắt từ cự ly gần, không cho thủ môn cơ hội cản phá.

Cú đúp vào lưới Hungary đưa Ronaldo vào lịch sử với tư cách là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất vòng loại World Cup với 41 pha lập công, nhiều hơn hai so với cựu tiền đạo Guatemala, Carlos Ruiz. Xếp thứ 3 trong danh sách là Lionel Messi với 36 bàn thắng.

Hiện tại, tuyển Argentina đã kết thúc vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Vì vậy, "El Pulga" chỉ có thể vượt thành tích của Ronaldo, nếu anh thi đấu ở tuổi 41. Khi đó, vòng loại World Cup 2030 mới khởi tranh.

Với Ronaldo, anh có cơ hội tự phá kỷ lục, bởi Bồ Đào Nha vẫn còn 2 trận, lần lượt gặp Ireland và Armenia.

Ngoài ra, CR7 còn đang giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cấp tuyển (143 bàn), bỏ xa người xếp sau là Messi với 114 bàn. Thủ quân tuyển Bồ Đào Nha cần 52 bàn nữa để chạm mốc 1.000.

Sau cú đúp của Ronaldo, trận đấu diễn ra sôi nổi. Bồ Đào Nha bỏ lỡ nhiều cơ hội, nổi bật là 2 cú sút xa dội cột của Ruben Neves và Bruno Fernandes.

Hungary cũng có thời điểm vùng lên mạnh mẽ, khiến khung thành của chủ nhà chao đảo. Khi CĐV đã nghĩ về vé World Cup sớm cho Bồ Đào Nha, đội khách bất ngờ gỡ hòa 2-2 ở phút 90+2, sau pha dứt điểm cận thành của Dominik Szoboszlai.

Chung cuộc, Bồ Đào Nha rơi 2 điểm và chưa thể có vé dự World Cup 2026. Khoảng cách lúc này giữa "Seleccao" với đối thủ đã là 5 điểm, trong khi vòng loại còn 2 lượt trận.

Cục diện bảng F.