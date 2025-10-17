Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tài năng 18 tuổi của MU khiến Amorim chú ý

  • Thứ sáu, 17/10/2025 09:01 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Huấn luyện viên trưởng Ruben Amorim dành sự chú ý đặc biệt cho tài năng trẻ Shea Lacey từ học viện.

Shea Lacey là cái tên đáng chú ý của học viện Manchester United.

Theo The Times, HLV Amorim liên tục có những buổi trò chuyện riêng với Lacey tại trung tâm huấn luyện Carrington thời gian qua. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha không chỉ hướng dẫn Lacey tập luyện mà còn xây dựng mối quan hệ gần gũi với cầu thủ 18 tuổi.

Các buổi nói chuyện tập trung vào việc định hình vai trò của Lacey trong đội hình, với mục tiêu rõ ràng là chuẩn bị đưa tài năng trẻ này lên đội một MU. Lacey chơi vị trí tiền đạo cánh, vốn là ngôi sao đáng chú ý của học viện trẻ từ hai mùa qua. Anh được đánh giá cao nhờ kỹ thuật điêu luyện, nhãn quan chiến thuật và tiềm năng trở thành trụ cột "Quỷ đỏ" trong tương lai.

Sự quan tâm đặc biệt từ Amorim cho thấy kế hoạch của câu lạc bộ nhằm xây dựng một thế hệ cầu thủ trẻ kế thừa di sản hào hùng của đội bóng. Dự kiến, Lacey có thể ra mắt đội một ngay tháng tới, nếu thành tích của MU được cải thiện.

Hồi năm ngoái, Lacey ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với câu lạc bộ, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình. Cầu thủ trẻ này cam kết gắn bó lâu dài với “Quỷ đỏ” thông qua một bản hợp đồng 5 năm.

Theo quy định, các cầu thủ học viện được phép ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên khi bước sang tuổi 17, và Manchester United khi đó liền nhanh chóng hành động để “trói chân” Lacey ngay sau sinh nhật cầu thủ.

Tường Linh

