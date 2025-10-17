Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Câu nói của Rashford về MU gây tranh cãi

  • Thứ sáu, 17/10/2025 17:35 (GMT+7)
Cựu tiền đạo Wayne Rooney phản bác nhận định của Marcus Rashford rằng môi trường tại MU khiến anh khó duy trì phong độ ổn định.

Rooney chỉ trích Rahsford vì đổ lỗi cho MU.

Rooney và Rashford từng sát cánh trong 37 trận cho MU giai đoạn 2015-2017, trước khi "Gã Shrek" trở lại Everton và treo giày năm 2021. Hiện tại, Rooney tạm nghỉ nghiệp huấn luyện, đồng thời tham gia các chương trình truyền hình thể thao.

Trên chương trình "The Wayne Rooney Show", huyền thoại 39 tuổi và chân sút vĩ đại nhất lịch sử MU, khẳng định: "Tôi nghĩ môi trường có thể không hoàn hảo, nhưng kết quả phụ thuộc vào chính bạn. Khi bạn chơi không tốt hay bị gạt ra ngoài đội hình, dễ đổ lỗi cho môi trường, nhưng thực ra mọi thứ phụ thuộc vào nỗ lực của chính bạn".

Rooney nhấn mạnh: "Trong những trận đấu chúng ta thấy cậu ấy hoàn toàn có thể làm tốt hơn, chạy nhiều hơn, đó không liên quan gì tới môi trường cả. Tôi có thể sai, tôi rất quý Marcus cả về tính cách lẫn con người, nhưng đây là cách dễ dàng để đổ lỗi".

Trước đó, Rashford chia sẻ trên ITV Sport: "Tôi cảm giác mình ở trong môi trường thiếu ổn định quá lâu, nên việc duy trì sự nhất quán rất khó khăn. Tôi cần mang sự ổn định vào lối chơi của mình và đang nỗ lực làm điều đó ở Barcelona".

Tại Barca, Rashford có 3 bàn thắng và 5 pha kiến tạo sau 10 trận, cho thấy anh hòa nhập tốt tại xứ Catalonia. La Liga sẽ quay trở lại với trận Barcelona gặp Girona vào ngày 18/10 và Rashford được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng.

