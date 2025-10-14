Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Barca chốt tương lai Rashford

  • Thứ ba, 14/10/2025 11:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Barcelona đang nghiêm túc trong việc giữ chân Marcus Rashford sau quãng thời gian cho mượn thành công từ Manchester United.

Rashford có cơ hội lớn được tiếp tục chơi cho Barca.

Rashford nhanh chóng gây ấn tượng mạnh tại Catalonia và có thể được mua đứt với mức phí từ 30 đến 35 triệu euro, con số được cho là hợp lý với phong độ hiện tại của cầu thủ sinh năm 1997.

Theo Fichajes, điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro được xem là “món hời” cho Barca, khi Rashford dần chứng minh giá trị thực sự. Anh mang đến cho đội bóng tốc độ, khả năng xuyên phá và tính linh hoạt cao, có thể chơi ở cả hai cánh hoặc đá trung phong.

Về phía Manchester United, việc bán Rashford có thể giúp họ giảm tải quỹ lương và tập trung tái thiết đội hình. Nếu trở về Old Trafford, cầu thủ 28 tuổi sẽ tiêu tốn hơn 300.000 euro tiền lương mỗi tuần dù bị gạch tên khỏi kế hoạch của HLV Ruben Amoim.

Trong khi đó, với Barcelona, đây là cơ hội để họ sở hữu một cầu thủ đã hòa nhập tốt và mang lại hiệu quả tức thì. Ngay trong giai đoạn đầu khoác áo "Blaugrana", Rashford liên tục ghi bàn và kiến tạo, trở thành một trong những cầu thủ tấn công hiệu quả nhất của đội với chuỗi 7 trận ghi bàn hoặc kiến tạo liên tiếp.

Đáng chú ý, cựu cầu thủ MU đã lập cú đúp vào lưới Newcastle tại Champions League, góp phần quan trọng vào chiến thắng của nhà vô địch La Liga.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Thống kê điên rồ về MU

MU tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhất Premier League mùa này theo xG, nhưng nghịch lý là họ đứng giữa bảng xếp hạng bởi khả năng dứt điểm tệ hại.

17 giờ trước

Duy Anh

chuyển nhượng MU Marcus Rashford Rashford Barcelona MU

    Đọc tiếp

    La lung Florian Wirtz hinh anh

    Lạ lùng Florian Wirtz

    57 phút trước 11:40 14/10/2025

    0

    0 bàn thắng, 0 kiến tạo - những con số tưởng như lạnh lùng ấy lại đang kể một câu chuyện khác về Florian Wirtz.

    Bayern ra gia mua Bruno Fernandes hinh anh

    Bayern ra giá mua Bruno Fernandes

    2 giờ trước 11:00 14/10/2025

    0

    Bayern Munich đặt mục tiêu chiêu mộ Bruno Fernandes, đội trưởng của Manchester United.

    Cunha boi roi ve cach choi o MU hinh anh

    Cunha bối rối về cách chơi ở MU

    2 giờ trước 11:00 14/10/2025

    0

    Matheus Cunha thừa nhận phải gánh trọng trách lớn khi được kỳ vọng trở thành cây săn bàn chủ lực tại Old Trafford.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý