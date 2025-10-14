Barca chốt tương lai Rashford

Barcelona đang nghiêm túc trong việc giữ chân Marcus Rashford sau quãng thời gian cho mượn thành công từ Manchester United.

Rashford có cơ hội lớn được tiếp tục chơi cho Barca.

Rashford nhanh chóng gây ấn tượng mạnh tại Catalonia và có thể được mua đứt với mức phí từ 30 đến 35 triệu euro, con số được cho là hợp lý với phong độ hiện tại của cầu thủ sinh năm 1997.

Theo Fichajes, điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro được xem là “món hời” cho Barca, khi Rashford dần chứng minh giá trị thực sự. Anh mang đến cho đội bóng tốc độ, khả năng xuyên phá và tính linh hoạt cao, có thể chơi ở cả hai cánh hoặc đá trung phong.

Về phía Manchester United, việc bán Rashford có thể giúp họ giảm tải quỹ lương và tập trung tái thiết đội hình. Nếu trở về Old Trafford, cầu thủ 28 tuổi sẽ tiêu tốn hơn 300.000 euro tiền lương mỗi tuần dù bị gạch tên khỏi kế hoạch của HLV Ruben Amoim.

Trong khi đó, với Barcelona, đây là cơ hội để họ sở hữu một cầu thủ đã hòa nhập tốt và mang lại hiệu quả tức thì. Ngay trong giai đoạn đầu khoác áo "Blaugrana", Rashford liên tục ghi bàn và kiến tạo, trở thành một trong những cầu thủ tấn công hiệu quả nhất của đội với chuỗi 7 trận ghi bàn hoặc kiến tạo liên tiếp.

Đáng chú ý, cựu cầu thủ MU đã lập cú đúp vào lưới Newcastle tại Champions League, góp phần quan trọng vào chiến thắng của nhà vô địch La Liga.