Barca coi Rashford là 'món hời không tưởng'

Marcus Rashford chinh phục tất cả - từ HLV Hansi Flick, ban lãnh đạo cho đến người hâm mộ Barcelona bằng tinh thần làm việc và phong độ đầy cảm hứng.

Barcelona sẽ mua đứt Rashford sau mùa giải này.

Theo truyền thông Anh, Barca quyết định kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu bảng để sở hữu Rashford. Đây là mức giá mà giới lãnh đạo sân Camp Nou xem là "món hời không tưởng", đặc biệt với một cầu thủ từng được định giá gấp đôi khi còn ở Old Trafford.

Nguồn tin nội bộ Barca tiết lộ: "Ban đầu, chúng tôi nghi ngờ không hiểu sao MU sẵn sàng để Rashford ra đi. Cứ nghĩ chắc hẳn có điều gì đó không ổn với cậu ấy. Nhưng sau khi nói chuyện với anh trai Dwaine của Rashford, mọi lo lắng biến mất. Giờ thì ai cũng ngạc nhiên và mừng rỡ vì có thể sở hữu một cầu thủ đẳng cấp với giá hời đến vậy".

Từ đầu mùa, Rashford ghi 3 bàn và kiến tạo 5 lần sau 10 trận trong màu áo Barcelona. HLV Hansi Flick hết lời ca ngợi cậu học trò mới: "Ngay từ mùa hè, tôi đã nói với Deco: 'Hãy mang Rashford, tôi cần mẫu cầu thủ như cậu ấy'. Và cậu ấy đang chứng minh điều đó mỗi ngày".

Thực tế, khởi đầu của Rashford tại La Liga không mấy suôn sẻ. Nhưng bước ngoặt đến khi anh lập cú đúp vào lưới Newcastle tại Champions League, màn trình diễn khiến Flick mô tả là khởi đầu của sự trở lại. Từ đó, Rashford lấy lại sự tự tin, hòa nhập tốt trong hệ thống của Barca và được xem như một phần quan trọng trong kế hoạch của Flick.

Không chỉ tỏa sáng ở cấp CLB, Rashford cũng lấy lại niềm tin trong màu áo tuyển Anh. Dưới thời HLV Thomas Tuchel, anh được tung vào sân ở hiệp hai trận thắng Wales 3-0 tại Wembley và dự kiến sẽ đá chính trong trận gặp Latvia vào ngày 15/10.