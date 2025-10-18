Khoảnh khắc Amorim bật khóc gây sốt trở lại

Đoạn clip HLV Ruben Amorim rơi nước mắt trong ngày chia tay Sporting Lisbon để gia nhập MU đã viral trên mạng xã hội.

Amorim sắp đánh dấu cột mốc 1 năm dẫn dắt MU. Ảnh: Reuters.

Khoảng một năm trước, Amorim được coi là cái tên sáng giá nhất trong giới HLV ở châu Âu, khi ông rời Sporting CP sau chiến thắng 4-2 trước Braga tại giải VĐQG. MU nỗ lực và thuyết phục thành công Amorim gia nhập để thay Erik ten Hag vào tháng 11/2024.

Mới đây, người hâm mộ có dịp chứng kiến lại khoảnh khắc xúc động trong phòng thay đồ, khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói lời tạm biệt các học trò trước khi chính thức chuyển đến dẫn dắt MU.

Trong vòng tay các cầu thủ và ban huấn luyện, Amorim vừa khóc vừa chia sẻ: “Tôi không thích những lời tạm biệt, nhưng nếu các bạn khiêm tốn, các bạn sẽ trở thành nhà vô địch. Chúng ta sẽ giành mọi danh hiệu, bởi các bạn thật sự tuyệt vời".

Ông nhấn mạnh tinh thần đoàn kết là chìa khóa giúp tập thể gặt hái thành công: “Mọi cầu thủ ở đội bóng này đều có vai trò quan trọng. Hãy nâng đỡ nhau khi cần thiết, vì mỗi người đều sẽ cần đến nhau. Tôi sẽ luôn dõi theo và cổ vũ các bạn, thậm chí còn nhiều hơn cả cho bản thân mình. Cảm ơn các bạn vì tất cả".

Amorim xúc động trong ngày chia tay Sporting.

Bài phát biểu chân thành ấy cho thấy mối liên kết bền chặt mà Amorim tạo dựng cùng các cầu thủ Sporting, nơi ông đã giành 3 chức vô địch Primeira Liga và đạt tỷ lệ thắng lên tới 71%.

Nhưng kể từ khi cập bến Old Trafford, Amorim phải đối mặt với áp lực khổng lồ. Sau 50 trận dẫn dắt MU, ông chỉ giành 19 chiến thắng, hòa 12 và để thua 19 trận - thành tích kém xa so với thời còn ở Lisbon. Dù vậy, đồng chủ tịch Sir Jim Ratcliffe vẫn công khai khẳng định sẽ trao cho HLV 40 tuổi 3 năm để chứng minh năng lực.

Thử thách kế tiếp cho Amorim và học trò là chuyến làm khách đầy khó khăn tới sân Anfield của đương kim vô địch Liverpool tại Premier League vào ngày 19/10.

