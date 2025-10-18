HLV Postecoglou nổi giận

Huấn luyện viên trưởng Nottingham Forest, Ange Postecoglou, bức xúc khi liên tục bị hỏi về tương lai trước sức ép từ kết quả kém cỏi của đội bóng.

Huấn luyện viên trưởng Nottingham Forest, Ange Postecoglou, đối mặt với nguy cơ mất ghế.

Trong buổi họp báo trước trận gặp Chelsea ở vòng 8 Premier League, HLV Ange Postecoglou đã dành gần năm phút để phản bác những chỉ trích cho rằng ông là “một HLV thất bại” và chỉ may mắn có cơ hội dẫn dắt Nottingham Forest.

Nhà cầm quân người Australia khẳng định sự nghiệp của ông “luôn kết thúc bằng thành công nếu được trao thời gian”, đồng thời không ngần ngại nhắc lại nỗi thất vọng với đội bóng cũ Tottenham - nơi ông từng giúp CLB vô địch Europa League mùa 2024/25. “Tôi đã chứng minh mình có thể xây dựng đội bóng chiến thắng, nhưng đôi khi người ta quên mất điều đó quá nhanh”, Postecoglou nói.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh chiến lược gia 59 tuổi đang chịu áp lực nặng nề tại Forest. Sau thất bại 0-2 trước Newcastle ở vòng 7, đội bóng của ông vẫn chưa có nổi một chiến thắng sau 7 trận trên mọi đấu trường, bao gồm cả trận thua FC Midtjylland tại Europa League - nơi các cổ động viên đã hô vang yêu cầu sa thải ông.

Theo truyền thông Anh, chủ sở hữu Evangelos Marinakis đang xem xét khả năng thay HLV lần thứ hai chỉ trong một mùa giải. Tuy nhiên, Postecoglou vẫn tỏ ra bình tĩnh và tin tưởng vào con đường mình chọn.

“Tôi hiểu áp lực, nhưng tôi không đến đây để bỏ cuộc sau vài kết quả tệ. Hãy cho tôi thời gian, rồi mọi người sẽ thấy Nottingham Forest thực sự có thể trở thành gì”, ông khẳng định.