Thể thao

Hình ảnh gây sốt của Ronaldo

  • Thứ bảy, 18/10/2025 06:43 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cristiano Ronaldo tiếp tục chứng minh sức hút và sự chuyên nghiệp ở tuổi 40 khi những hình ảnh từ buổi tập của Al Nassr mới đây gây bão trên mạng xã hội.

Ronaldo anh 1

Ronaldo khoe cơ bắp.

Xuất hiện trong trang phục tập luyện với áo bib vàng, siêu sao người Bồ Đào Nha gây ấn tượng mạnh nhờ vóc dáng săn chắc, đặc biệt là đôi tay cuồn cuộn cơ bắp. Thân hình săn chắc của CR7 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, một lần nữa khẳng định đẳng cấp của ngôi sao sở hữu hàng loạt danh hiệu cá nhân và tập thể tại châu Âu.

Chỉ sau 3 giờ đăng tải, bài đăng của Ronaldo thu hút hơn 7 triệu lượt xem và hơn 4.000 bình luận trên X. Một CĐV nhận xét: "Thể chất đáng kinh ngạc". Người hâm mộ khác viết: "Ronaldo luôn có thừa sự chuyên nghiệp để giữ vóc dáng săn chắc".

Tại Al Nassr, Ronaldo vẫn là thủ lĩnh tinh thần và nguồn cảm hứng lớn cho toàn đội. Mỗi buổi tập của anh đều thu hút sự chú ý, không chỉ bởi danh tiếng mà còn bởi tinh thần làm việc chuyên nghiệp, luôn là tấm gương cho các đồng đội noi theo.

Với cú đúp vào lưới Hungary trong trận hòa 2-2 của tuyển Bồ Đào Nha tại vòng loại World Cup 2026 hôm 15/10, Ronaldo cán mốc 948 bàn thắng trong sự nghiệp. Trong số này, CR7 ghi 143 bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha và 805 bàn ở cấp câu lạc bộ, trong tổng cộng 1.068 trận.

Al Nassr của Ronaldo sẽ có trận đấu trên sân nhà gặp Al Fateh tại vòng 5 Saudi Pro League vào ngày 19/10.

Khoảnh khắc buồn của Ronaldo Sáng 15/10, Cristiano Ronaldo thất vọng khi Bồ Đào Nha không thể giành vé sớm World cup 2026 do để Hungary gỡ hòa 2-2 vào phút cuối.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Ronaldo Cristiano Ronaldo Ronaldo

