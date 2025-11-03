Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Manchester United có thể kiếm bộn tiền từ Mainoo

  • Thứ hai, 3/11/2025 15:52 (GMT+7)
Mainoo đang thất vọng vì không được thi đấu thường xuyên. Napoli xem đây là cơ hội vàng để chiêu mộ tài năng trẻ của Manchester United bằng bản hợp đồng khôn ngoan.

Napoli Muốn Mượn Kobbie Mainoo Từ Manchester United

Theo Gazetta, câu lạc bộ Italy sẵn sàng chi trả toàn bộ lương hiện tại của Mainoo, kèm điều khoản mua đứt giá hơn 50 triệu bảng để biến thương vụ này thành chuyển nhượng vĩnh viễn vào mùa hè năm 2026. Ngoài ra, để thuyết phục Manchester United chấp thuận, Napoli cũng sẵn sàng để CLB nước Anh hưởng hoa hồng trong các vụ chuyển nhượng Mainoo ở tương lai.

Napoli thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đến Mainoo từ cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025, khi cố gắng đưa anh về dưới dạng cho mượn nhưng bị Manchester United từ chối. Lúc đó, Mainoo yêu cầu rời đi, nhưng HLV Ruben Amorim thuyết phục anh ở lại.

Tuy nhiên, tình hình không cải thiện từ đầu mùa: Mainoo mới chỉ ra sân 9 trận mùa này, với tổng cộng 268 phút, chủ yếu từ ghế dự bị, và chỉ khởi đầu đúng 1 trận ở EFL Cup trước Grimsby. Mainoo thậm chí bị loại khỏi đội hình tuyển Anh của HLV Thomas Tuchel do thiếu phút thi đấu, ảnh hưởng đến cơ hội tham dự World Cup 2026.

Sự thất vọng của Mainoo ngày càng lớn, và anh đang thúc đẩy một bản hợp đồng cho mượn đến hết mùa để lấy lại phong độ và trở lại đội tuyển quốc gia. Napoli coi đây là cơ hội vàng, đặc biệt sau chấn thương gân kheo nghiêm trọng của Kevin De Bruyne (dự kiến vắng mặt 4 tháng).

Giá trị thị trường của Mainoo ước tính khoảng 45 triệu bảng, nhưng Napoli sẵn sàng trả cao hơn nếu MU cho phép họ mượn cầu thủ trước, sau đó mua đứt.

Ngoài Napoli, Aston Villa, Newcastle, Real Madrid, Tottenham Hotspur, Everton, Atletico Madrid và Roma cũng đang theo dõi tình hình.

Tường Linh

Kobbie Mainoo Napoli Napoli

  • Napoli

    Napoli

