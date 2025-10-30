Napoli muốn giải cứu Mainoo

Napoli chuẩn bị trở lại với thương vụ Kobbie Mainoo trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

HLV Antonio Conte tin rằng tiền vệ trẻ người Anh có thể nối tiếp hành trình hồi sinh của Scott McTominay và Rasmus Højlund, hai cựu cầu thủ Manchester United đang tỏa sáng tại Serie A.

Theo Gazzetta dello Sport, Napoli quan tâm đến Mainoo từ mùa hè nhưng không thể đạt thỏa thuận. Giờ đây, khi anh tiếp tục bị thất sủng dưới thời Ruben Amorim, đội bóng miền Nam của Italy sẵn sàng “thử lại”. Từ đầu mùa, cầu thủ 20 tuổi mới chơi 138 phút ở Premier League, phần lớn vào sân từ ghế dự bị.

Mainoo từng xin rời MU theo dạng cho mượn nhưng bị từ chối. Trong khi đó, Conte đang khát nhân sự cho tuyến giữa khi Kevin De Bruyne dính chấn thương nặng, Stanislav Lobotka chưa bình phục và Frank Zambo Anguissa sắp dự CAN Cup cùng Cameroon.

Napoli xem Mainoo là giải pháp dài hạn, giúp trẻ hóa đội hình vốn phụ thuộc vào các trụ cột gần 30 tuổi. Tại đây, anh sẽ bước vào môi trường giàu tính cạnh tranh, nơi McTominay từng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc Serie A mùa trước, còn Højlund đã ghi 4 bàn sau 7 trận.

Dù vậy, cựu danh thủ Rio Ferdinand cảnh báo MU không nên để mất Mainoo: “Tôi không muốn thấy Mainoo khoác áo nào khác ngoài Manchester United và tuyển Anh”.

Nếu cập bến Naples, Kobbie Mainoo có thể là cái tên tiếp theo được Antonio Conte đánh thức tiềm năng - như cách ông từng làm với McTominay và Højlund.