FIFA gỡ poster World Cup 2026 không có Ronaldo

FIFA âm thầm gỡ bỏ poster quảng bá cho World Cup 2026 khỏi các nền tảng mạng xã hội, sau khi vấp phải phản ứng gay gắt từ cộng đồng người hâm mộ toàn cầu.

Ronaldo không xuất hiện trong tấm poster gây tranh cãi.

Hôm 20/11, Liên đoàn Bóng đá Thế giới công bố tấm poster quảng báo cho VCK World Cup diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada, quy tụ dàn ngôi sao đình đám như Erling Haaland, Kylian Mbappe, Sadio Mane, Mohamed Salah hay Lionel Messi

Thế nhưng, điều gây tranh cãi nhất lại là sự vắng mặt của Cristiano Ronaldo. Trong poster, Bồ Đào Nha chỉ có một đại diện duy nhất là Bruno Fernandes, người đứng cạnh Marko Arnautovic của Áo. Việc không xuất hiện hình ảnh Ronaldo, biểu tượng bóng đá suốt gần hai thập kỷ, lập tức tạo ra cơn bão chỉ trích trên mạng xã hội.

Trước áp lực lớn từ dư luận, FIFA lặng lẽ xóa poster khỏi các kênh truyền thông chính thức. Đây là động thái cho thấy tổ chức này có lẽ sẽ phải xem xét lại chiến lược hình ảnh cho giải đấu lớn nhất hành tinh.

Với cá nhân CR7, anh tiết lộ World Cup 2026 sẽ là lần cuối cùng = tham dự cúp thế giới. Dù vậy, Ronaldo khẳng định di sản của bản thân không phụ thuộc vào việc có vô địch World Cup hay không.

"Nếu anh hỏi tôi: Cristiano, vô địch World Cup có phải là giấc mơ không? Không, đó không phải là giấc mơ", Ronaldo nói trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan. "Để định nghĩa điều gì? Để xác định xem tôi có thuộc nhóm những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử hay không, chỉ bằng một giải đấu gồm 6 hay 7 trận? Anh nghĩ như vậy là công bằng sao?".

