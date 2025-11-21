Haaland 'không cùng đẳng cấp với Ronaldo Nazario'

Troy Deeney cho rằng dù Erling Haaland ghi bàn ở tốc độ chưa từng có trong bóng đá hiện đại, tiền đạo người Na Uy vẫn chưa thể được so sánh với huyền thoại Ronaldo Nazario.

Haaland đang có 19 bàn sau 15 trận mùa này và đã ghi 333 bàn chỉ sau 375 trận trong sự nghiệp.

Haaland đang có 19 bàn sau 15 trận mùa này và ghi 333 bàn chỉ sau 375 trận trong sự nghiệp. Những con số ấy vượt xa thành tích của Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo ở cùng độ tuổi. Tuy nhiên, theo Deeney, việc so sánh Haaland với “Người ngoài hành tinh” là quá khập khiễng.

Chia sẻ trên talkSPORT, cựu tiền đạo Watford nhấn mạnh Haaland là cỗ máy ghi bàn đáng sợ, nhưng lối chơi của anh vẫn còn giới hạn. “Haaland ghi bàn, đó là điều bạn luôn nhận được. Nhưng trong những trận đối thủ lùi sâu như Arsenal, cậu ấy chưa tìm ra cách để tự mở khóa thế trận”, Deeney nói.

Hiệu suất hiện tại cho thấy Haaland có thể kết thúc mùa giải Premier League với gần 50 bàn nếu chơi trọn vẹn. Anh cũng đã có 99 bàn sau 108 trận ở giải đấu số một nước Anh và hoàn toàn có thể vượt kỷ lục 260 bàn của Alan Shearer nếu gắn bó dài hạn.

Nhưng khi được hỏi Haaland có bằng Ronaldo Nazario hay không, Deeney đáp dứt khoát: “Không thể. Số bàn thắng không nói hết. Ai từng chơi bóng đều hiểu điều đó”.

Deeney khẳng định R9 là mẫu tiền đạo hoàn thiện bậc nhất. “Ronaldo có thể làm mọi thứ. Anh ấy nhận bóng từ giữa sân, vượt qua hậu vệ trong thời người ta có thể đá rát thoải mái. Anh ấy vẫn lướt qua tất cả. Hai lần phẫu thuật đầu gối mà vẫn đến Old Trafford ghi hat-trick và được CĐV Man United đứng dậy vỗ tay”, anh nhấn mạnh.

Theo Deeney, Haaland thuộc nhóm “sát thủ vòng cấm” xuất sắc, giống Michael Owen hay Andy Cole. Nhưng để chạm đến tầng đẳng cấp của Ronaldo Nazario - người được nhiều huyền thoại gọi là tiền đạo toàn diện nhất lịch sử - Haaland vẫn còn khoảng cách lớn.

Bản thân Deeney cũng khẳng định nhận xét của anh không phải lời hạ thấp. “Haaland tuyệt vời. Nhưng R9 là câu chuyện khác. Đó là một tiêu chuẩn mà rất ít người trong lịch sử có thể chạm tới”, anh nói.