Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Đề nghị 200 triệu euro làm rung chuyển Man City

  • Thứ năm, 20/11/2025 06:19 (GMT+7)
  • 06:19 20/11/2025

PSG được cho là muốn có sự phục vụ của Erling Haaland trong kỳ chuyển nhượng hè tiếp theo.

PSG để mắt Haaland.

Theo Fichajes, Paris Saint-Germain chen chân vào cuộc đua giành chữ ký của Erling Haaland và sẵn sàng chi 200 triệu euro cho tiền đạo của Manchester City. Nhà ĐKVĐ Ligue 1 muốn biến Haaland thành cầu thủ có mức phí chuyển nhượng cao thứ 2 lịch sử sân Parc des Princes, chỉ xếp sau Neymar, khi anh cập bến Paris với giá 222 triệu euro.

"Giới chủ Trung Đông tin rằng Haaland là một trong số ít siêu sao bóng đá được Luis Enrique chấp thuận vào kế hoạch dài hạn tại PSG", Fichajes cho biết.

Dù đã gia hạn hợp đồng đến năm 34 tuổi với Man City, tương lai của Haaland vẫn là chủ đề được bàn tán. HLV Pep Guardiola được cho là không hài lòng khi biết cậu học trò cưng vẫn nuôi mộng rời Etihad để được gia nhập Real Madrid.

Ngoài ra, chiến lược gia người Tây Ban Nha còn mâu thuẫn với ban lãnh đạo Man City vì quyết định không chèn điều khoản giải phóng hợp đồng lớn vào hợp đồng của tiền đạo người Na Uy.

Ở mùa này, cựu cầu thủ Dortmund đang có phong độ thăng hoa với 14 bàn thắng tại Premier League. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ 25 tuổi giúp Man City sớm vượt qua khởi đầu khó khăn để trở lại với đường đua vô địch. CLB chủ sân Etihad đang đứng thứ 2 tại Premier League với 4 điểm kém đội đầu bảng Arsenal.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Na Uy trở lại bằng tiếng gầm của Haaland

Bóng đá Na Uy chờ đợi quá lâu. Thế hệ vàng từng hụt hẫng ở nhiều vòng loại giờ đã bùng nổ.

18:00 17/11/2025

Duy Anh

chuyển nhượng Man City Erling Haaland Man City Premier League Haaland

    Đọc tiếp

    Do tan bao cua mon the thao moi khai sinh hinh anh

    Độ tàn bạo của môn thể thao mới khai sinh

    1 giờ trước 19:30 21/11/2025

    0

    Australia vừa khai sinh môn thể thao mới có tên "Runnation" và chỉ trong vài giờ, đoạn video ghi lại những màn đối đầu đầu tiên thu hút hơn 3 triệu lượt xem.

    HLV Thach Bao Khanh nghi PVF-CAND? hinh anh

    HLV Thạch Bảo Khanh nghỉ PVF-CAND?

    1 giờ trước 19:15 21/11/2025

    0

    HLV Thạch Bảo Khanh nhiều khả năng rời ghế nóng PVF-CAND khi V.League 2025/26 chưa đi được nửa chặng đường.

    Ramos gio ra sao hinh anh

    Ramos giờ ra sao

    2 giờ trước 19:00 21/11/2025

    0

    Trung vệ Sergio Ramos chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Monterrey khi sắp bước sang tuổi 40.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý