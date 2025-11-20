Đề nghị 200 triệu euro làm rung chuyển Man City

PSG được cho là muốn có sự phục vụ của Erling Haaland trong kỳ chuyển nhượng hè tiếp theo.

PSG để mắt Haaland.

Theo Fichajes, Paris Saint-Germain chen chân vào cuộc đua giành chữ ký của Erling Haaland và sẵn sàng chi 200 triệu euro cho tiền đạo của Manchester City. Nhà ĐKVĐ Ligue 1 muốn biến Haaland thành cầu thủ có mức phí chuyển nhượng cao thứ 2 lịch sử sân Parc des Princes, chỉ xếp sau Neymar, khi anh cập bến Paris với giá 222 triệu euro.

"Giới chủ Trung Đông tin rằng Haaland là một trong số ít siêu sao bóng đá được Luis Enrique chấp thuận vào kế hoạch dài hạn tại PSG", Fichajes cho biết.

Dù đã gia hạn hợp đồng đến năm 34 tuổi với Man City, tương lai của Haaland vẫn là chủ đề được bàn tán. HLV Pep Guardiola được cho là không hài lòng khi biết cậu học trò cưng vẫn nuôi mộng rời Etihad để được gia nhập Real Madrid.

Ngoài ra, chiến lược gia người Tây Ban Nha còn mâu thuẫn với ban lãnh đạo Man City vì quyết định không chèn điều khoản giải phóng hợp đồng lớn vào hợp đồng của tiền đạo người Na Uy.

Ở mùa này, cựu cầu thủ Dortmund đang có phong độ thăng hoa với 14 bàn thắng tại Premier League. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ 25 tuổi giúp Man City sớm vượt qua khởi đầu khó khăn để trở lại với đường đua vô địch. CLB chủ sân Etihad đang đứng thứ 2 tại Premier League với 4 điểm kém đội đầu bảng Arsenal.