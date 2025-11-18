Haaland bị cầu thủ Italy sờ mông

Erling Haaland tố Gianluca Mancini bên phía Italy chạm vào mông anh trong trận thắng 4-1 của Na Uy thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu rạng sáng 17/11.

Sự việc diễn ra ngay trong hiệp một, khiến tiền đạo Man City nổi giận đến mức Gianluigi Donnarumma phải lao vào can thiệp để ngăn cản Haaland. Tuy nhiên, cơn giận này dường như tiếp thêm lửa cho Haaland.

Sau trận đấu, tiền đạo 25 tuổi chia sẻ trên TV 2: "Anh ta sờ vào mông tôi và tôi chỉ nghĩ: 'Anh đang làm gì vậy?'. Tôi hơi nổi cáu và nói: 'Cảm ơn vì động lực. Giờ thì chơi bóng thôi'. Sau đó, tôi ghi hai bàn và chúng tôi thắng 4-1. Cảm ơn anh ấy nhiều'.

Na Uy giành tấm vé trực tiếp tới World Cup lần đầu tiên kể từ 1998, trước cả khi Haaland ra đời. Ngôi sao của Man City ghi 16 bàn sau 8 trận tại vòng loại World Cup 2026, gấp đôi người xếp thứ hai, nâng tổng số bàn mùa này cho CLB và đội tuyển lên 32.

Sau trận đấu, các cầu thủ Na Uy ăn mừng tới tận đêm khuya, với bữa tối tại khách sạn và sau đó rời một hộp đêm tại Milan lúc 2 giờ sáng. Ngược lại, Italy có nguy cơ bỏ lỡ kỳ World Cup lần thứ 3 liên tiếp nếu không vượt qua vòng play-off.