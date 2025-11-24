Messi nhận điểm 10 khi Inter Miami vào chung kết MLS

Sáng 24/11, Lionel Messi có màn trình diễn chói sáng khi vừa ghi bàn, kiến tạo giúp Inter Miami đánh bại chủ nhà Cincinnati 4-0 ở bán kết miền Đông MLS.

1 bàn, 3 kiến tạo của Messi ở bán kết MLS Sáng 24/11, Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ giúp Inter Miami đè bẹp Cincinnati 4-0 để giành vé vào chơi trận chung kết miền Đông MLS.

Trận play-offs bán kết được mong chờ diễn ra tại TQL Stadium của Cincinnati, khi đây là hai trong số những đội chơi thăng hoa nhất từ đầu mùa của khu vực miền Đông. Tuy nhiên, với sự hiện diện của Messi trong đội hình, Inter Miami tỏ ra quá mạnh so với Cincinnati.

Ngay phút 19, Inter Miami mở tỷ số nhờ pha phối hợp tấn công với Messi là nhạc trưởng. Leo mở bóng sang cánh phải cho Mateo Silvetti tạt bóng, để rồi chính siêu sao người Argentina kết thúc pha bóng với pha lao vào đánh đầu mở tỷ số trận đấu.

Sau bàn thắng này, Inter Miami bắt đầu kiểm soát hoàn toàn thế trận. Messi suýt chút nữa nhân đôi cách biệt nhưng không cần phải tiếc nuối bởi sang hiệp 2, siêu sao của Inter Miami lập hat-trick kiến tạo.

Phút 58, Messi chuyền tinh tế để Silvetti tung cú sút một chạm cực nhanh, nhân đôi cách biệt 2-0 cho Inter Miami. Kể từ đây, Inter Miami gần như hủy diệt đội chủ nhà.

Nửa sau trận đấu, Messi tiếp tục có hai kiến tạo, đặt Tadeo Allende vào thế đối mặt với thủ môn và dễ dàng nâng tỉ số lên 3-0 rồi 4-0. Chiến thắng này đưa Inter Miami vào chung kết miền Đông MLS 2025, đồng thời giúp họ cách chung kết tổng vòng play-off chỉ hai trận nữa.

Messi cũng được nhiều trang thống kê chấm điểm 10 cho màn trình diễn hoàn hảo này. SofaScore, Fotmob hay Whoscored đều chấm Messi 10 điểm với 1 bàn thắng và 3 kiến tạo trận này.