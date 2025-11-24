Cristiano Ronaldo lại phá mọi giới hạn tuổi tác với cú ngả bàn đèn ở phút 90+6, khiến mạng xã hội bùng nổ với những tiếng thốt “Anh ta 40 tuổi rồi đấy”.

Ronaldo lại khiến fan phát cuồng với siêu phẩm ngả bàn đèn.

Ở phút bù giờ thứ sáu, siêu sao 40 tuổi tung cú ngả bàn đèn ngoạn mục, ấn định chiến thắng 4-1 cho Al Nassr trước Al Khaleej và đẩy cả sân Al-Awwal vào trạng thái bùng nổ.

Bàn thắng đến từ đường tạt như đặt của Nawaf Boushal. Ronaldo bật cao hơn tất cả, xoay người trên không và tung cú móc bóng đầy uy lực. Khoảnh khắc ấy gợi lại ngay lập tức siêu phẩm Champions League vào lưới Juventus năm 2018, nhưng lần này, anh làm điều tương tự… ở tuổi 40.

Mùa giải hoàn hảo của Al Nassr tiếp tục với chín trận toàn thắng. Joao Felix và Wesley giúp đội chủ nhà dẫn 2-0 trước khi Sadio Mane ghi bàn thứ ba. Tuy nhiên, Ronaldo mới là người chiếm trọn sự chú ý.

Điều khiến đêm bóng đá trở nên đặc biệt chính là làn sóng phản ứng cuồng nhiệt từ người hâm mộ. Chứng kiến khoảnh khắc ấy, mạng xã hội lập tức “nổ tung.

"Anh ta 40 tuổi rồi đấy!”, một fan không tin nổi. “Kệ đi, tôi là Cristiano Ronaldo”, người khác hài hước mượn lại thần thái của CR7. “Làm được thế này ở tuổi 40, không ai khác ngoài Ronaldo”, CĐV khác nói. “Ba tháng nữa là 41 tuổi…”, fan nhấn mạnh để tăng thêm độ choáng. “Chắc tôi mới là người 40 tuổi, không phải anh ấy”, người dùng mạng xã hội thốt lên.

Tuổi tác dường như là một khái niệm không tồn tại với Ronaldo. Với phong độ này, mỗi trận đấu của Al Nassr lại trở thành một chương mới trong hành trình phi lý nhưng có thật của chân sút 40 tuổi, người vẫn tiếp tục khiến cả thế giới phải đặt lại câu hỏi: Rốt cuộc giới hạn của Ronaldo là gì?