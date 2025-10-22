Ánh mắt thất thần của Julian Alvarez

Julian Alvarez ghi bàn, anh chạy, anh chiến đấu đến kiệt sức - nhưng đổi lại chỉ là sự bất lực và cô đơn.

Alvarez không thể giúp Atletico tránh khỏi thất bại.

Trong tập thể đang sa sút của Atletico Madrid, cựu sao Man City không còn thấy tương lai. Và ở Catalunya, Barcelona đang chờ đợi.

Một cánh én không làm nên mùa xuân

Tại Emirates, Alvarez là người hiếm hoi của Atletico chơi đúng đẳng cấp trong thất bại 0-4 trước Arsenal. Anh nỗ lực đến cùng và là điểm sáng duy nhất trong tập thể rệu rã. Nhưng khi trọng tài thổi còi mãn cuộc, hình ảnh Alvarez cúi đầu rời sân - đôi mắt thất thần, đôi chân mỏi nhừ - nói lên nhiều điều hơn bất kỳ thống kê nào.

Ngôi sao người Argentina không còn giấu được sự chán nản. Từ đầu mùa, cầu thủ người Argentina đôi lần công khai bày tỏ nỗi thất vọng với tình hình đội bóng. Không phải vì anh thiếu cơ hội hay chán ghét Diego Simeone, mà vì cảm giác rõ ràng rằng Atletico chạm trần. Một đội bóng không thể cạnh tranh danh hiệu, dù vẫn chi tiêu mạnh mẽ, thì với một ngôi sao đang độ chín như Alvarez, đó là điều khó chấp nhận.

Hè 2024, Alvarez rời Manchester City - nơi anh sống dưới cái bóng Haaland - để đến Madrid. Atletico bỏ ra 80 triệu euro, cùng lời hứa của Simeone rằng anh sẽ là trung tâm trong “dự án vô địch”. Với Alvarez, đó là cơ hội hoàn hảo để khẳng định bản thân ở La Liga - giải đấu anh từng mơ ước khi rời Argentina.

Nhưng hơn một năm sau, lời hứa ấy tan như bong bóng. Dù chi thêm 175 triệu euro cho các tân binh, Atletico vẫn không thể vận hành trơn tru. Nhiều bản hợp đồng mới như Baena chưa tìm được chỗ đứng, còn Alvarez vẫn phải tự chiến đấu trên hàng công. Không có đối tác ăn ý, không có hệ thống hỗ trợ, anh buộc phải gánh vác toàn bộ hy vọng tấn công.

Alvarez thi đấu rất nỗ lực trước Arsenal.

Trận thua Arsenal rạng sáng 22/10 là minh họa hoàn hảo cho tình trạng ấy. Simeone giữ anh trên sân đến phút cuối, như thể muốn nói rằng “chỉ mình cậu ta còn biết tấn công”. Và khi tiếng còi kết thúc vang lên, anh rời sân lặng lẽ, một biểu tượng cho sự đơn độc của những người giỏi hơn phần còn lại.

Alvarez còn ở Atletico đến bao giờ?

Những người thân cận với Alvarez khẳng định anh chưa định rời Atletico trước năm 2026, nhưng ai cũng hiểu: nếu CLB tiếp tục trượt dài, anh sẽ không đợi thêm. Bản thân cầu thủ này vẫn tôn trọng Simeone, nhưng không thể gắn bó mãi với một tập thể đã đánh mất khát vọng.

Atletico đang cố níu kéo. Họ sẵn sàng tăng lương, gia hạn hợp đồng, và thậm chí đưa điều khoản giải phóng lên tới 500 triệu euro.

Nhưng như mọi khi trong bóng đá, con số ấy chẳng có ý nghĩa nếu cầu thủ muốn đi. Trong nội bộ, đã xuất hiện tin đồn đội bóng sẵn sàng bán nếu nhận được lời đề nghị khoảng 200 triệu euro - dù đó là mức giá chỉ PSG hoặc Barca có thể mơ tới.

Barcelona đang thiếu một trung phong đích thực. Họ cần một cầu thủ có thể pressing, liên kết tuyến, và biết tự tạo cơ hội - ba phẩm chất mà Alvarez có thừa. Thêm vào đó, mối quan hệ giữa Barca và Atletico vốn thân thiện, từ thời David Villa, Luis Suarez cho đến thương vụ Lenglet.

Julian Alvarez là mục tiêu của Barca.

Theo Transfermarkt, giá trị hiện tại của Alvarez vào khoảng 100 triệu euro - mức mà Barca có thể cân nhắc nếu gán thêm cầu thủ vào thương vụ. Điều kiện tiên quyết vẫn là ý chí của chính anh. Và sau mỗi thất bại, mong muốn ấy dường như ngày càng mạnh hơn.

Alvarez đã trưởng thành quá nhanh so với dự án Atletico hiện tại. Anh cần một đội bóng đủ lớn để sánh ngang tham vọng của mình. Nếu Simeone không thể giữ lời hứa về một tập thể tranh danh hiệu, thì việc anh rời đi chỉ còn là vấn đề thời gian.

Ở tuổi 25, Alvarez không muốn trở thành người hùng cô đơn trong một đội bóng trung bình. Anh muốn chiến thắng, muốn vươn tới đỉnh cao - điều mà Atletico lúc này không thể mang lại. Và có lẽ, ánh sáng ở Camp Nou đang vẫy gọi anh rời khỏi Madrid.