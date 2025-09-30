202 ngày định mệnh của Julian Alvarez

202 ngày trước, cái tên Julian Alvarez gắn liền với một ký ức cay đắng.

Alvarez đang là họng pháo lợi hại nhất của Atletico Madrid.

Trên chấm 11 m ở loạt luân lưu vòng 1/8 Champions League mùa trước, cú sút “hai chạm” của tiền đạo người Argentina biến anh thành nhân vật chính trong một trong những khoảnh khắc ám ảnh nhất lịch sử Atletico Madrid. Đêm Metropolitano khi ấy khép lại với sự nuối tiếc khôn nguôi.

Nhưng bóng đá vốn khắc nghiệt và kỳ diệu như vậy: chính từ nỗi đau ấy, Alvarez nay trở lại với hình hài một sát thủ, gánh trên vai khát vọng Champions League chưa từng thành hiện thực của cả đội bóng áo đỏ-trắng.

Cơn ác mộng Metropolitano và khát vọng không tắt

Atletico Madrid dưới thời Diego Simeone đã hai lần tiến gần đến vinh quang Champions League, chỉ để rồi hụt bước trong cay đắng. Với họ, giải đấu này luôn là giấc mơ dang dở, là chiếc cúp bạc vẫn lẩn tránh bao thế hệ cầu thủ. Thất bại trước Real Madrid ở loạt sút luân lưu mùa trước càng khoét sâu nỗi ám ảnh.

Người hứng chịu nhiều chỉ trích nhất chính là Alvarez. Cú sút luân lưu “lỗi kỹ thuật” khiến anh trở thành tâm điểm của sự giễu cợt. Nhưng thay vì gục ngã, chân sút người Argentina biến thất bại thành động lực. Anh âm thầm rèn giũa bản thân, chờ ngày trở lại để chứng minh rằng “La Araña” vẫn là một sát thủ đúng nghĩa - như cái biệt danh vốn theo bản thân từ thời River Plate.

Mùa giải mới chứng kiến một Alvarez hoàn toàn khác. Chỉ trong tuần lễ cuối tháng 9, anh gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cả Rayo Vallecano lẫn Real Madrid. Trước Rayo, Alvarez lập cú hat-trick đầu tiên trong màu áo “Rojiblanco”, khẳng định bản năng săn bàn thượng thừa. Chỉ ít ngày sau, anh tiếp tục khiến Metropolitano nổ tung khi ghi cú đúp trong trận derby lịch sử, góp công lớn vào chiến thắng 5-2 trước Real Madrid.

Julian Alvarez từng trải qua cay đắng tại UEFA Champions League mùa trước.

Đáng nói, hai bàn thắng ấy đều đặc biệt. Một đến từ chấm 11 m - nơi từng biến anh thành tội đồ - như một lời chuộc lỗi hoàn hảo. Bàn còn lại là cú sút phạt thần sầu, bóng găm thẳng vào lưới Courtois trong sự bất lực của cả hàng thủ “Los Blancos”. Những khoảnh khắc ấy không chỉ xóa nhòa ký ức đau buồn, mà còn đánh dấu sự tái sinh mạnh mẽ của Álvarez trong màu áo đỏ - trắng.

Thống kê ấn tượng và cột mốc mới chờ đợi

Sau 7 trận đấu đầu tiên mùa này, Alvarez có 6 bàn thắng - đạt hiệu suất gần 1 bàn/trận. Dù bỏ lỡ một trận gặp Liverpool, anh vẫn cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc. Nếu duy trì nhịp độ này, tiền đạo 25 tuổi hoàn toàn có thể vượt mốc 29 bàn mùa trước - con số kỷ lục sự nghiệp.

Quan trọng hơn, Álvarez không chỉ săn bàn vì vinh quang cá nhân. Anh từng nếm trải cảm giác nâng cúp Champions League cùng Manchester City năm 2023, nhưng giờ đây khát vọng lớn nhất là đưa Atletico chạm tay vào danh hiệu mà họ luôn khao khát. Trong triết lý của Simeone, tính tập thể được đặt lên hàng đầu, và Alvarez hiểu rõ: chỉ khi đội bóng tiến xa, giá trị của anh mới thật sự được khẳng định.

Diego Simeone luôn là một bậc thầy phòng ngự-phản công, nhưng để chinh phục châu Âu, ông cần một tiền đạo biết tỏa sáng trong những khoảnh khắc định đoạt. Fernando Torres từng mang đến niềm tin, Diego Costa từng gieo sợ hãi cho đối thủ, nhưng chưa ai đủ bản lĩnh để đưa Atletico vượt qua “lời nguyền”. Giờ đây, Simeone có trong tay một “sát thủ” hoàn thiện hơn: tốc độ, kỹ thuật, bản năng săn bàn và khả năng đá phạt ấn tượng.

Julian Alvarez giờ đã khác.

Với “La Araña”, Simeone không chỉ có một trung phong biết ghi bàn, mà còn có một thủ lĩnh tinh thần - người sẵn sàng biến ký ức đau thương thành động lực tiến bước.

Từ “cú sút hai chạm” đầy ám ảnh đến chuỗi trận ghi bàn rực rỡ, Alvarez chỉ mất đúng 202 ngày để viết lại số phận của mình tại Metropolitano. Anh biến sự chế giễu thành sự ngưỡng mộ, biến nỗi đau thành sức mạnh. Và giờ đây, khi Champions League lại khởi tranh, cả châu Âu đang hướng mắt về Madrid để chứng kiến xem “La Araña” sẽ còn giăng tơ đến đâu.

Atletico có thể chưa chắc đã xóa được cái dớp “chưa từng vô địch châu Âu”. Nhưng một điều chắc chắn: với Alvarez trong phong độ đỉnh cao, giấc mơ Champions League chưa bao giờ rực sáng đến thế.