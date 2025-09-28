Quyết định gây phẫn nộ khiến Real Madrid thảm bại

Tối 27/9, bàn thắng từ quả đá phạt của Julian Alvarez khi Atletico Madrid hạ Real Madrid 5-2 gây tranh cãi lớn.

Atletico Madrid bị tố dàn xếp đá phạt không hợp lệ.

Theo AS, khi Alvarez thực hiện cú đá, trung vệ Robin Le Normand của Atletico chỉ đứng cách hàng rào chưa đến 1 m tại thời điểm bóng được sút, vi phạm luật đá phạt của FIFA. Theo quy định, các cầu thủ đối phương phải giữ khoảng cách tối thiểu 1 m từ hàng rào, và việc Le Normand đứng quá gần nên khiến bàn thắng bị hủy.

Hệ thống VAR lẽ ra phải can thiệp để xem xét tình huống này, vì vị trí của Le Normand rõ ràng ảnh hưởng đến tầm nhìn và khả năng phòng ngự của hàng rào bên phía Real Madrid. Tuy nhiên, không có sự kiểm tra nào được thực hiện, dẫn đến việc bàn thắng được công nhận, gây bức xúc cho cả đội Real Madrid và người hâm mộ.

Hồi tháng trước, ở trận Palace hòa Chelsea 0-0, trọng tài của Premier League cũng khước từ bàn thắng đá phạt của Palace vì lỗi tương tự. Sai lầm của tổ trọng tài trong việc thực hiện quả đá phạt của Alvarez và sự bỏ sót của VAR làm dấy lên tranh cãi về tính công bằng trong trận đấu.

Bởi lẽ, siêu phẩm từ quả đá phạt của chân sút người Argentina ở phút 64 chính là bước ngoặt lớn trận đấu, giúp Atletico Madrid có chiến thắng đậm khó tin ở trận derby thủ đô. Trước khi Alvarez ghi bàn từ sút phạt, tỷ số đang là 3-2 cho Atletico, và cơ hội để Real có điểm vẫn còn.

Nhờ bàn thắng nâng tỷ số lên 4-2 từ đá phạt của Alvarez, Real vỡ trận khi để thua thêm 1 bàn vào cuối trận.