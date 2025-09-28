Alvarez trở thành cơn ác mộng của Real Madrid

Tiền đạo Julian Alvarez tỏa sáng trước Real Madrid ở những lần chạm mặt gần đây.

Alvarez bùng nổ trước Real Madrid. Ảnh: Reuters

Trong 5 lần đối đầu đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, tiền đạo người Argentina đã ghi tới 5 bàn - hiệu suất đáng kinh ngạc so với những tiền đạo khác tại La Liga.

Hôm 27/9, Alvarez lập cú đúp trong chiến thắng 5-2 của Atletico trước Real Madrid. Thành tích này đến chỉ vài ngày sau khi anh lập hat-trick hồi giữa tuần trong chiến thắng 3-2 trước Rayo Vallecano, khẳng định phong độ hủy diệt ở giai đoạn đầu mùa giải 2025/26.

Từ đầu mùa, Alvarez có 6 bàn thắng và 1 kiến tạo tại La Liga mùa này - con số cho thấy anh là nhân tố không thể thiếu trên hàng công của HLV Diego Simeone. Sự thăng hoa của Alvarez khiến cả CLB lẫn người hâm mộ Atletico phấn khích.

HLV Diego Simeone tự hào khi nói về cậu học trò: “Tôi nhấn mạnh, những người ở Atletico Madrid - từ ban lãnh đạo, ban huấn luyện, cầu thủ cho đến người hâm mộ - đều phải chăm sóc tốt cho Alvarez. Cậu ấy cần ở lại đây trong nhiều năm và làm nên lịch sử cùng CLB".

Phát biểu của Simeone như một lời khẳng định về vai trò trung tâm của Alvarez trong kế hoạch dài hạn của Atletico. Với phong độ hiện tại, tiền đạo người Argentina không chỉ giúp đội bóng cạnh tranh danh hiệu trong nước mà còn trở thành biểu tượng mới tại Metropolitano.

