Barca vững ngôi đầu sau trận thắng Atletico Madrid

Rạng sáng 3/12, Barcelona đánh bại Atletico Madrid 3-1 trên sân Camp Nou khi được đá sớm vòng 19 La Liga.

Barcelona củng cố ngôi đầu La Liga khi tạo khoảng cách 4 điểm so với Real Madrid khi thi đấu nhiều hơn 1 trận, đồng thời chấm dứt chuỗi 7 chiến thắng của Atletico Madrid trên mọi đấu trường.

Trận đấu tại Camp Nou diễn ra với nhịp độ dồn dập ngay từ những phút đầu tiên, khi cả hai đội đều tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Raphinha sớm bỏ lỡ với cú sút vọt xà, còn Alex Baena trở thành điểm sáng của đội khách nhờ khả năng di chuyển sắc bén và liên tục gây sức ép lên hàng thủ chủ nhà. Cũng chính Baena là người mở tỷ số ở phút 19, sau pha băng lên từ giữa sân và dứt điểm tinh tế.

Khoảnh khắc tỏa sáng của Baena là không đủ để đội khách giành điểm.

Tuy nhiên, lợi thế của đội khách chỉ tồn tại 7 phút, trước khi Raphinha trừng phạt khoảng trống hiếm hoi trong hàng thủ 5 người của Atletico để gỡ hòa.

Barcelona tiếp tục duy trì nhịp độ tấn công mạnh mẽ. Dani Olmo mang về một quả phạt đền sau khi bị Pablo Barrios phạm lỗi, nhưng Robert Lewandowski lại đá lên khán đài. Ngay sau đó, Jan Oblak xuất sắc từ chối cú đánh đầu hiểm hóc của tiền đạo Ba Lan, giữ tỷ số hòa 1-1 sau 45 phút đầu.

Bước sang hiệp hai, Barca áp đảo hoàn toàn, dù Atletico vẫn tạo ra những tình huống phản công sắc bén. Phút 65, Dani Olmo ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 trước khi bị thay ra bởi chấn thương vai. Không lâu sau, Thiago Almada lỡ cơ hội san bằng cách biệt dù đã rê qua thủ môn, và điều đó khiến Atletico phải trả giá. Ferran Torres ấn định chiến thắng 3-1 ở phút bù giờ, khép lại màn trình diễn vượt trội của đội chủ nhà.