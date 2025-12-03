Haaland đi vào lịch sử

Rạng sáng 3/12, Erling Haaland trở thành cầu thủ chạm mốc 100 bàn nhanh nhất lịch sử Premier League.

Với bàn thắng vào lưới Fulham ở vòng 14, Haaland chính thức cán mốc 100 pha lập công tại Premier League. Anh trở thành cầu thủ thứ 35 làm được điều này ở giải đấu cao nhất xứ sương mù nhưng xét về hiệu suất, không cái tên nào có thể sánh với tiền đạo chủ lực của Manchester City.

Theo Opta, Haaland chỉ cần 111 trận để ghi 100 bàn, phá sâu kỷ lục được nắm giữ bởi huyền thoại Alan Shearer (124 trận). Các chân sút lừng danh khác như Harry Kane, Sergio Aguero, Thierry Henry cần lần lượt 141, 147 và 160 trận để chạm cột mốc lịch sử này.

Haaland lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Trong ngày Haaland lập kỳ tích, Man City dẫn 5-1 và tưởng chừng sẽ có chiến thắng tưng bừng trên sân của Fulham nhưng không.

Đoàn quân của Pep Guardiola thi đấu bạc nhược trong hiệp hai, để rồi trải qua quãng thời gian như "ngồi trên đống lửa" khi Fulham rút ngắn tỷ số còn 4-5. Chút may mắn giúp đội khách bảo toàn thắng lợi, đồng thời thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 2 điểm.

Cũng theo Opta, đây là lần đầu tiên kể từ tháng 12/1957, Manchester City để thủng lưới 4 bàn và giành chiến thắng trong một trận đấu.

Phát biểu sau trận, Haaland cho biết: "Chúng tôi không bận tâm quá nhiều về Arsenal và sẽ dành sự tập trung để cải thiện bản thân, tránh để những điều như hôm nay xảy ra. Mọi thứ đều không đủ tốt và chúng tôi đều hiểu điều đó".