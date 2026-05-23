Rashford làm rõ hành động 'đá đểu' MU

Marcus Rashford lên tiếng làm rõ tranh cãi xoay quanh bài đăng bị cho là thiếu tôn trọng MU sau khi anh được triệu tập lên tuyển Anh dự World Cup 2026.

Tiền đạo 28 tuổi được HLV Thomas Tuchel điền tên vào danh sách tuyển Anh tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, thay vì nhắc tới MU trong thông điệp cảm ơn, Rashford chỉ gửi lời tri ân tới Unai Emery, Hansi Flick cùng Aston Villa, Barcelona và tuyển Anh.

Bài đăng ban đầu (góc phải) và bài đính chính của Rashford.

Bài đăng này nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh cãi khi nhiều người cho rằng Rashford cố tình phớt lờ đội bóng thời niên thiếu giữa lúc tương lai tại Old Trafford đầy bất ổn.

Trước phản ứng dữ dội từ người hâm mộ, Rashford phải đăng đàn trên mạng xã hội X để làm rõ. Anh khẳng định thông điệp không phải lời công kích dưới bất kỳ hình thức nào dành cho đội bóng chủ quản.

"Tôi là một CĐV MU và điều đó không thay đổi. Tôi chỉ muốn cảm ơn những HLV và CLB làm việc cùng tôi trong 18 tháng qua. Họ là những người góp phần lớn giúp tôi trở lại đội tuyển Anh", Rashford chia sẻ.

Sau quãng thời gian không còn được trọng dụng dưới thời cựu HLV Ruben Amorim, Rashford chuyển tới Barcelona theo dạng cho mượn và nhanh chóng hồi sinh phong độ. Anh góp công giúp đội bóng xứ Catalonia giành La Liga cùng Siêu cúp Tây Ban Nha, đồng thời được Barca cân nhắc mua đứt với mức giá khoảng 26 triệu bảng. Dù vậy, thương vụ vẫn chưa được hoàn tất, khiến tương lai của Rashford tiếp tục là dấu hỏi lớn trước khi World Cup 2026 khởi tranh.

Trong khi đó, MU vừa bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV trưởng và chuẩn bị kế hoạch cải tổ lực lượng. Theo truyền thông Anh, Rashford không nằm trong kế hoạch dài hạn của đội chủ sân Old Trafford.

